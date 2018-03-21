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Савченко рассказала о подготовке теракта на дне рождения Турчинова
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Савченко рассказала о подготовке теракта на дне рождения Турчинова 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Надежды Савченко, на нее вышли киллеры от администрации президента. Чтобы запутать кураторов убийц, она вступила с ними в контакт и принялась сливать абсурдную дезинформацию о «терактах», в том числе на дне рождения Александра Турчинова.
Депутат Верховной рады Надежда Савченко дала большую пресс-конференцию, в ходе которой прояснила ситуацию вокруг «терактов» и других деяний, в которых ее обвиняет украинская власть. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В числе прочего, депутат рассказала о наличии трех предупреждений о ее физической ликвидации со стороны администрации президента Украины. По словам Савченко, после третьего предупреждения на нее вышли люди, которые должны были заняться непосредственно ее убийством.
Депутат решила пойти на игру с убийцами, позволила им приблизиться и даже вступила в контакт. Она давала им определенную информацию и дезинформацию, сводила со знакомыми из Донбасса и, по ее словам, разворачивала ситуацию так, чтобы в дальнейшем получить из нее выгодную для себя политическую провокацию.
Чтобы запутать заказчиков убийства, Савченко, по ее словам, устроила «сюрреализм» — давала им информацию о несуществующих операциях. Исполнители, или «объект А», как Савченко называла на пресс-конференции группу киллеров, передавали ее своим кураторам, несмотря на абсурдность.
«Мы (вместе с «объектом А» — прим. ред.) разрабатывали схемы, где и как можно ликвидировать верхушку власти. Это не теракт, это — политическая провокация, чтобы показать власть смешной», — заявила депутат.
В числе схем, которыми Савченко поделилась с киллерами — откровенно нелепые «теракты». Например, она заявила, используя шутку коллег-нардепов, что намерена запечатать зал Рады и пустить газ через фильтровальную систему, чтобы сделать из помещения «газовую камеру», или что собирается приехать на день рождения Александра Турчинова, чтобы устроить «теракт» против всей собравшейся там политической верхушки.
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