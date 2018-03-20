В Раде предложили альтернативу аресту Савченко

"По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест", — написал Геращенко. По мнению депутата, Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование "на предмет адекватности".

"Во-вторых, считаю правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной рады на ее принудительное обследование в псих лечебнице", — заключил Геращенко. Он подчеркнул, что не хотел бы создавать вокруг Савченко образ жертвы.

Ранее Савченко рассказала о планах администрации Порошенко по ее ликвидации.