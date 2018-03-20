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В Раде предложили альтернативу аресту Савченко
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В Раде предложили альтернативу аресту Савченко 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутат Рады Антон Геращенко опубликовал представление прокуратуры на задержание своей коллеги Надежды Савченко и предложил свою альтернативу. Об этом он написал в фейсбуке.
По мнению депутата, Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование "на предмет адекватности".
"По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест", — написал Геращенко.
Он подчеркнул, что не хотел бы создавать вокруг Савченко образ жертвы.
"Во-вторых, считаю правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной рады на ее принудительное обследование в псих лечебнице", — заключил Геращенко.
Ранее Савченко рассказала о планах администрации Порошенко по ее ликвидации.
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