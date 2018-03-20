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Первый лоукостер Украины подписал контракт с Boeing на сумму 624 млн долл
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Первый лоукостер Украины подписал контракт с Boeing на сумму 624 млн долл 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 20 марта /Синьхуа/ — Первая украинская бюджетная авиакомпания SkyUp и американская корпорация The Boeing Company заключили контракт объемом 624 млн долларов на производство пяти самолетов серии Boeing 737 Max. Об этом сегодня сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
Согласно подписанному договору, The Boeing Company обязуется в 2023 году поставить SkyUp два авиалайнера Boeing 737 Max 8 и три Boeing 737 Max 10. Лоукостер также имеет право доказать еще пять самолетов до 2025 года.
Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян назвал заключенную сделку беспрецедентным событием и «настоящим прорывом» для авиационной индустрии Украины.
Появление первого украинского лоукостера было анонсировано в мае прошлого года. Официально свою работу SkyUp планирует начать в следующем месяце. Предполагается, что компания будет выполнять как внутренние, так и зарубежные рейсы. —0—
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