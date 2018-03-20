Первый лоукостер Украины подписал контракт с Boeing на сумму 624 млн долл

Согласно подписанному договору, The Boeing Company обязуется в 2023 году поставить SkyUp два авиалайнера Boeing 737 Max 8 и три Boeing 737 Max 10. Лоукостер также имеет право доказать еще пять самолетов до 2025 года.

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян назвал заключенную сделку беспрецедентным событием и «настоящим прорывом» для авиационной индустрии Украины.

Появление первого украинского лоукостера было анонсировано в мае прошлого года. Официально свою работу SkyUp планирует начать в следующем месяце. Предполагается, что компания будет выполнять как внутренние, так и зарубежные рейсы. —0—