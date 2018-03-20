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Во Львове требуют объявить персоной нон грата главу канцелярии Дуды
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Во Львове требуют объявить персоной нон грата главу канцелярии Дуды 

Российская Газета 2 часа назад
Львовский областной совет выступил с требованием объявить персоной нон грата руководителя канцелярии президента Польши Адама Квятковского. Об этом сообщает украинский ресурс Страна. UА.
Депутаты облсовета обратились в Службу безопасности Украины и дипломатическое ведомство в связи с событиями, которые произошли 25 февраля в Гуте Пеняцкой. Во время поминальных мероприятий глава канцелярии президента Польши Адам Квятковский зачитал обращение президента Польши Анджея Дуды, в котором обвинил украинских националистов в «геноциде» поляков.
Отметим, что инициатором обращения стал председатель фракции «Свободы» Олег Панькевич. Его идею поддержали 56 из 84 депутатов.
Законодатели просят МИД и СБУ признать Квятковского персоной нон грата на Украине, а также направить ноту протеста президенту и правительству Польши в связи с украинофобскими высказываниями.
Добавим, что сегодня представители облсовета признали персоной нон грата депутата Сейма Польши Роберта Винницкого, который 19 марта порвал в Варшаве красно-черный флаг, а также сжег портреты Романа Шухевича и Степана Бандеры. По мнению депутатов, польский парламентарий «совершил надругательство над символом национально-освободительной борьбы Украины — красно-черным флагом и растоптал его перед камерами».
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