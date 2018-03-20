Во Львове требуют объявить персоной нон грата главу канцелярии Дуды

Львовский областной совет выступил с требованием объявить персоной нон грата руководителя канцелярии президента Польши Адама Квятковского. Об этом сообщает украинский ресурс Страна. UА.

Депутаты облсовета обратились в Службу безопасности Украины и дипломатическое ведомство в связи с событиями, которые произошли 25 февраля в Гуте Пеняцкой. Во время поминальных мероприятий глава канцелярии президента Польши Адам Квятковский зачитал обращение президента Польши Анджея Дуды , в котором обвинил украинских националистов в «геноциде» поляков.

Отметим, что инициатором обращения стал председатель фракции «Свободы» Олег Панькевич. Его идею поддержали 56 из 84 депутатов.

Законодатели просят МИД и СБУ признать Квятковского персоной нон грата на Украине , а также направить ноту протеста президенту и правительству Польши в связи с украинофобскими высказываниями.