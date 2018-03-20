Суржик: как появилась такая «мова»

У этого термина два толкования: поначалу суржиком назывались хлеб или мука, изготовленные из разных видов зерновых культур. Позже такое название получил «интегрированный» язык (чаще русско-украинская речь).

Откуда взялась такая «мова»

Суржик как лингвистический феномен начали исследовать сравнительно недавно, с первой половины ХХ века. Тогда как история у этого явления уходит своими корнями в давнее прошлое. Скорее всего, суржик и его аналоги (белорусская трасянка, наречия других стран, в том числе, и европейских) возникли в связи территориальной близостью этносов, в результате которой и произошло подобное лингвистическое взаимопроникновение.

Другая причина появления суржика как русско-украинского «гибридного» наречия кроется в умалении значения мовы — веками украинский язык считался второстепенным и только лишь наречием русского. Одно время даже книги на мове издавать было запрещено, и по этим причинам украинский язык в подобных условиях не мог развиваться как самостоятельная единица лингвистики. Украинцы прибегали к упрощенным способам общения, когда речь сочетала в себе как русские, так и украинские слова и выражения.

Лингвисты предполагают, что суржик мог возникать в различных социальных группах. К примеру, в смешанной семье с родителями разных национальностей или на селе, где русицизмы были наиболее распространены. Постоянные контакты украинцев и русских поневоле рождали особое наречие, понятное обеим сторонам диалога.

Сленг или самостоятельный язык?

У исследователей данного лингвистического явления нет единого мнения по поводу научного определения и структурирования суржика. Кто-то считает, что это просто сленг, жаргон, когда русские слова засоряют украинский литературный язык, и наоборот. Такой точки зрения придерживаются, главным образом, современные украинские лингвисты. Есть мнение, что суржик является самостоятельным языковым ответвлением, но эта позиция имеет меньше сторонников среди исследователей языка.

Существует и поныне

Суржик современен и актуален — как минимум, пятая часть украинцев и сейчас изъясняются именно на нем. В основном это население соседних с Россией регионов, расположенных на северо-востоке Украины . Граничащие с ней российские области, в частности, Черноземье, тоже «заражены» суржиком, там разговаривают на русском с добавлением украинских слов.

Часто иноязычные словоформы у наших соотечественников «русифицируются». Причем, в соседних населенных пунктах (речь идет, прежде всего, о сельской местности, где суржик наиболее ярко выражен) наречия могут разниться. К примеру, в одной черноземной деревне селяне вместо «идёт» говорят «идЁ», в другой употребят диалектное «идЁть», а в третьей скажут уже «Идя». Первый и третий варианты одного и того же слова ближе к украинскому языку, на котором «идет» — «iде». В деревнях Черноземья до сих пор в употреблении слово «хата» применительно к дому, общее для сельских жителей России и Украины определение жилого строения.

Интересен опыт обращения со звуком, передаваемым в русском языке буквой «ф». В украинском языке такого звука нет. Вместо него часто используют звук, передаваемый буквами «хв» или «кв». Так, в черноземных селах и деревнях и сейчас многие жители говорят «квасоль» вместо «фасоль», фонарик именуют «хвонариком», а форточку «хворточкой».

Политическая составляющая «интегрированного» наречия

На Украине до сих пор не пришли к единому мнению по поводу того, как относиться к суржику — «выжигать» его из лексикона «каленым железом» или же изучать данный феномен. Некоторые политики предлагали официально узаконить суржик, на котором говорит значительная часть граждан Украины, сохраняя при этом украинскую грамматику и правописание с учетом заимствованных русских слов. Их оппоненты на волне популярных сегодня антироссийских настроений, напротив, выступают за стерильную чистоту украинского языка. Суржик тем временем живет своей жизнью и эти разногласия на его использовании как русскими, так и украинцами, по большому счету, никак не сказываются.