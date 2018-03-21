На Украине призвали разорвать отношения с РФ

Областной совет Львова направил Петру Порошенко и премьеру Украины Владимиру Гройсману предложение разорвать дипломатические отношения с Россией. Инициативу депутатов озвучил зампредседателя Львовского облсовета Владимир Гирняк, сообщив об этом на сайте облсовета.
В качестве причин возникновения подобной идеи названы выборы, проведенные в Крыму, «постоянные провокации» и «диверсии против граждан в странах Европы». Гирняк также призвал ввести визовый режим для россиян.
"Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с РФ. Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", — Владимир Гирняк.
Депутаты также напомнили о польском депутате Роберте Винницком, который публично сжег перед зданием посольства в Варшаве портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Украинские чиновники предложили объявить его персоной нон-грата.
Участники акции, которая прошла в Варшаве 19 марта, выкрикивали лозунги «Шухевич — убийца», «Бандеровские убийцы», «Бандеровец — не мой брат». Среди присутствовавших на митинге были и представители националистского движения. Украинское посольство осудило действия поляков.