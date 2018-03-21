На Украине призвали разорвать отношения с РФ

Депутаты из Львова требуют разорвать отношения с Россией

В качестве причин возникновения подобной идеи названы выборы, проведенные в Крыму , «постоянные провокации» и «диверсии против граждан в странах Европы». Гирняк также призвал ввести визовый режим для россиян.

"Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с РФ. Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", — Владимир Гирняк.

Участники акции, которая прошла в Варшаве 19 марта, выкрикивали лозунги «Шухевич — убийца», «Бандеровские убийцы», «Бандеровец — не мой брат». Среди присутствовавших на митинге были и представители националистского движения. Украинское посольство осудило действия поляков.