Командующий операцией ВСУ в Донбассе рассказал о близком родственнике в Крыму

Назначенный командующим Объединенными силами украинских силовиков в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев признался, что его младший брат живет в российском Крыму

«Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины , Верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никоим образом», — сказал он в интервью «Укринформу»

По его словам, отец в 1995 году завершил службу на территории Крыма, после чего вместе с младшим братом остался жить на полуострове. В 2012 году, рассказал Наев, его родители квартиру в Крыму завещали сыновьям, а в октябре 2013 года отец умер.

«Мы с братом приняли совместное решение относительно завещания, по которому со временем он должен мне выплатить половину стоимости квартиры. Никаких сделок я с ним не заключал, ведь это семейные дела. Впоследствии в 2016 и в 2017 годах он передал мне две суммы, в эквиваленте по 5 тыс. американских долларов», — сказал Наев.

По его словам, это не «подарок», но он все равно указал эти средства в электронной декларации.

Командующий признался, что созванивается с родственниками в Крыму, чтобы поздравить с праздниками, и эти звонки «не являются тайной».

«Что касается действий брата на оккупированной территории — он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, которые остались во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины», — заявил Наев.