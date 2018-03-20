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Савченко объяснила взрывы на военных складах Украины
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Савченко заявила, что знает причины взрывов на военных складах на Украине 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / Genya Savilov
Депутат Верховной рады Надежда Савченко во вторник заявила, что ей известны причины взрывов на складах с боеприпасами на Украине.
"Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические (беспилотники — ред.), как заносилась туда взрывчатка и как взрывались склады, потому что истекал срок отчета о недостачах на складах, на артскладах", — заявила Савченко на брифинге.
Она утверждает, что ей известно об отстранении прокуроров, "которые докапывались до правды", расследуя взрывы на складах боеприпасов.
На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта прошлого года в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали. По версии следствия, зажигательную смесь на территорию артскладов сбросили беспилотные летальные аппараты.
Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.
На складах в Калиновке 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". На следующий день пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".
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