Савченко объяснила взрывы на военных складах Украины

Савченко заявила, что знает причины взрывов на военных складах на Украине

"Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические (беспилотники — ред.), как заносилась туда взрывчатка и как взрывались склады, потому что истекал срок отчета о недостачах на складах, на артскладах", — заявила Савченко на брифинге. Депутат Верховной рады Надежда Савченко во вторник заявила, что ей известны причины взрывов на складах с боеприпасами на Украине

Она утверждает, что ей известно об отстранении прокуроров, "которые докапывались до правды", расследуя взрывы на складах боеприпасов.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта прошлого года в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали. По версии следствия, зажигательную смесь на территорию артскладов сбросили беспилотные летальные аппараты.

Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.