Бутусов: Под Водяным состоялся групповой ночной бой украинских и российских снайперов

14 марта в больнице Мечникова в Днепре от ран умер боец отряда разведки «Азов» бригады Нацгвардии № 3057 Марк Гудзовский, позывной Упрямый, который был направлен на позиции 36-й бригады морской пехоты под Водяным, чтобы помочь украинским военным в борьбе с российскими снайперами. Об этом сообщил в Facebook журналист, главред «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов

«Группа была направлена в район занятой противником высоты, к которой приблизились украинские позиции. Здесь никто не хочет уступать, и ожесточенные ближние бои идут уже два года. Противник находится на господствующей высоте, просматривает наши траншеи. Но и наши отступать со своей земли не собираются, бойцы не хотят сдавать ни пяди. Они хотят продолжать двигаться вперед. Борьба идет отчаянная», — рассказал журналист.

По словам Бутусова, группа российских снайперов после начала перемирия начала круглосуточно простреливать любые перемещения по украинским траншеям.

«Под Мариуполем сейчас соблюдается строгое прекращение огня; минометы, артиллерия, гранатометы молчат с обеих сторон. Подавить снайперов противника могут только наши снайперы. На помощь морпехам была направлена группа снайперов «Азова». Они хорошо вооружены и подготовлены», — рассказал он.

Журналист отметил, что перестрелки между группами украинских и российских снайперов идут в районе Водяного постоянно, однако за последний месяц ситуация особенно обострилась.

«Азовцы» смогли дать отпор противнику, и на время ночные прицельные обстрелы прекратились. Но, понеся потери, российское командование направило на «Дерзкую» дополнительные силы… Ночью 9 марта у высоты под Водяным завязался групповой ночной бой украинских и российских снайперов. Обе группы были оснащены тепловизорами для наблюдения и тепловизионными прицелами«, — сообщил Бутусов.

По его данным, первым обнаружил противника Юрий Луговский, позывной Баррет.

«Его выстрел был точным. Луговский сразу обнаружил второго вражеского снайпера. В этот момент прозвучал выстрел противника. Юрий погиб. Но Упрямый и его товарищи не дрогнули, они не ушли с позиций, а продолжили бой. Никто не хотел уступать… 10 марта, на следующую ночь, бой продолжился. И тогда ранение в голову получил Марк… Врачи больницы Мечникова делали все возможное для спасения, но ранение оказалось слишком тяжелым», — написал журналист.

9 марта «Национальный корпус» сообщил, что в зоне проведения АТО на Донбассе погиб боец полка «Азов» Луговский.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.

Украинская сторона неоднократно заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.