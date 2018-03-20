Территория нерожденных

«А те, у кого есть дети, им еще страшнее», — добавила она. Наводчицу украинской артиллерии, с подачи которой убили наших журналистов на Донбассе, можно считать, кем угодно, но одного у этой «бой-бабы» не отнимешь: правду-матку она режет с солдатской прямотой.

Государственная служба статистики Украины сегодня сообщила: детей в стране победившего майдана (майдан — это вообще-то в переводе с многих тюркских языков — просто базарная площадь) — рождается все меньше. В январе 2018 года на земле «незалежной» и «самостийной» появилось на свет 302 000 человек. Это на 3 000 меньше, чем родилось годом ранее.

Народ убывает. По сравнению с 2016 годом численность населения Украины за 2017 год уменьшилась на 198 100 человек и на 1 января 2018 года составила 42 386 000 человек.

За январь 2018-го население убавилось еще на 21 000 людей…

В январе этого года департамент по экономическим и социальным вопросам секретариата Организации Объединенных Наций опубликовал любопытный отчет «Перспективы мирового народонаселения». Украина попала в топ-5 стран Европы с наиболее стремительными темпами сокращения населения. По прогнозам демографов ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18 процентов — до 36 400 000 человек, а к 2100 году — на 57 процентов — до 28 200 000 человек. Впереди Украины только Болгария (-23 процента), Латвия (-22 процента), Молдова (-19 процентов).

Население сопредельной страны сокращается из-за плохой медицины, падения уровня жизни и связанного с этими причинами нежелания женщин рожать. А еще украинцы продолжают массово бежать, и не в «европы обетованные», а прямиком к «агрессору», которого ежедневно с трибуны клеймят депутаты их парламента. Ну а если и депутаты Верховной рады, даже такие «свидомые» как Надежда Савченко, отказываются рожать на родной земле, то беда этой земле. Это не земля уже, не страна, а территория, которая стремительно возвращается в начало начал своей истории.

Прежде ее звали Диким полем. И была она пустой.

ЦИТАТА

«Полагаю самым главным делом сохранение и размножение российского народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, без обитателей».

М. В. Ломоносов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Послания Федеральному Собранию, с которым он выступил 1 марта 2018 года. До 15 апреля Администрации президента поручено подготовить проект указа, определяющего национальные цели развития страны до 2024 года. В число приоритетных задач на эти годы вошли рост населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, повышение уровня жизни граждан и рост их реальных доходов, улучшение жилищных условий, рост уровня пенсий выше инфляции и снижение уровня бедности вдвое, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира.

В отраслевом разрезе проект указа должен содержать национальные цели, целевые показатели и стратегические задачи по таким направлениям как здравоохранение, образование, демография, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасные и качественные дороги, экология, цифровая экономика.