Народный депутат: Если Савченко посадят, это будет дико 

Об этом он рассказал в комментарии каналу NewsOne.
«Это действительно будет выглядеть дико, если Савченко с одной тюрьмы посадят в другую, из российской в украинскую и будут голосовать, чтобы Героя Украины посадили за решетку во время расследования», — отметил Карпунцов.
По его словам, в то же время он не возражает против того, чтобы в отношении Савченко велись процессуальные действия для того, чтобы найти правду.
«А если говорить о задержании и аресте, возможно, задержание — это предлог. Она же импульсивная и неординарная личность. И спрогнозировать ее поведение будет сложно даже следователю. Я сегодня не вижу необходимости брать ее под стражу», — указал Карпунцов.
Ранее народный депутат Надежда Савченко заявила, что власть хотела ее устранить физически.
«Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от Администрации президента, от Таранова (тогда замглавы Администрации президента Андрей Таранов — прим. ред.), вскоре после чего он погиб. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять-таки с Банковой», — отметила Савченко.