Народный депутат: Если Савченко посадят, это будет дико

Об этом он рассказал в комментарии каналу NewsOne.

«Это действительно будет выглядеть дико, если Савченко с одной тюрьмы посадят в другую, из российской в украинскую и будут голосовать, чтобы Героя Украины посадили за решетку во время расследования», — отметил Карпунцов.

По его словам, в то же время он не возражает против того, чтобы в отношении Савченко велись процессуальные действия для того, чтобы найти правду.

«А если говорить о задержании и аресте, возможно, задержание — это предлог. Она же импульсивная и неординарная личность. И спрогнозировать ее поведение будет сложно даже следователю. Я сегодня не вижу необходимости брать ее под стражу», — указал Карпунцов.

Ранее народный депутат Надежда Савченко заявила, что власть хотела ее устранить физически.