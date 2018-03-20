В ДНР обвинили Киев в пренебрежении Минскими соглашениями

ДОНЕЦК , 20 мар — РИА Новости . Заявление командующего объединенными силами в Донбассе Сергея Наева далеко от реальности и демонстрирует откровенное пренебрежение минскими соглашениями, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее Наев заявил, что не намерен контактировать с главами ЛНР и ДНР и будет говорить с ними «на языке военной силы».

"Громкие заявления нового командующего ничем не отличаются от заявлений его предшественников в военных операциях против народа Донбасса. «Верну Крым , освобожу от террористов Донбасс». Все та же воинствующая агрессия и риторика, далекая от реальности, все то же откровенное пренебрежение минскими соглашениями", — заявил Якубов.

Руководитель представительства ДНР в СЦКК подчеркнул, что данное заявление демонстрирует истинные намерения Киева, он предостерег командующего от любых попыток военной агрессии.

"В отличие от украинских коллег мы знаем и соблюдаем с усилием достигнутые договоренности. Очередная демонстрация истинных намерений управляемых Западом киевских властей. Единственное, что хотелось бы, так это предостеречь рьяного командующего от любых попыток военной агрессии, в противном случае, вне сомнения, будет дан зеркальный ответ", — заявил Якубов.