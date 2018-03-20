Ещё
В ДНР обвинили Киев в пренебрежении Минскими соглашениями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР обвинили Киев в пренебрежении Минскими соглашениями 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Заявление командующего объединенными силами в Донбассе Сергея Наева далеко от реальности и демонстрирует откровенное пренебрежение минскими соглашениями, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.
Ранее Наев заявил, что не намерен контактировать с главами ЛНР и ДНР и будет говорить с ними «на языке военной силы».
"Громкие заявления нового командующего ничем не отличаются от заявлений его предшественников в военных операциях против народа Донбасса. «Верну Крым, освобожу от террористов Донбасс». Все та же воинствующая агрессия и риторика, далекая от реальности, все то же откровенное пренебрежение минскими соглашениями", — заявил Якубов.
Руководитель представительства ДНР в СЦКК подчеркнул, что данное заявление демонстрирует истинные намерения Киева, он предостерег командующего от любых попыток военной агрессии.
"В отличие от украинских коллег мы знаем и соблюдаем с усилием достигнутые договоренности. Очередная демонстрация истинных намерений управляемых Западом киевских властей. Единственное, что хотелось бы, так это предостеречь рьяного командующего от любых попыток военной агрессии, в противном случае, вне сомнения, будет дан зеркальный ответ", — заявил Якубов.
РИА Новости: последние новости
Савченко заявила, что знает причины взрывов на военных складах на Украине Политолог: преследуя Савченко, киевские власти совершают большую ошибку Савченко рассказала, как СБУ наживается на войне в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России69
Отец Литвиненко назвал убийцу сына128
Россияне приготовились затянуть пояса365
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля20
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение