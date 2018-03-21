Порошенко собирается провести налоговую амнистию

Как пишут украинские СМИ, «нулевое декларирование» позволит осуществлять контроль населения страны.

По мнению депутата, «заробитчанам», а так же малому и среднему бизнесу есть что декларировать, что им и предлагают сделать. Но вначале Порошенко проведет налоговую амнистию, которая спасет его самого и офшорные счета, пишет «ФАН».

Ранее сообщалось, что у Порошенко обнаружили три оффшора.

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