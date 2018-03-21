Порошенко собирается провести налоговую амнистию 

Бывший член парламентской фракции «Батькивщина» Андрей Павловский объяснил, с какой целью украинский президент Петр Порошенко намерен ввести так называемое «нулевое декларирование».
Как пишут украинские СМИ, «нулевое декларирование» позволит осуществлять контроль населения страны.
По мнению депутата, «заробитчанам», а так же малому и среднему бизнесу есть что декларировать, что им и предлагают сделать. Но вначале Порошенко проведет налоговую амнистию, которая спасет его самого и офшорные счета, пишет «ФАН».
Ранее сообщалось, что у Порошенко обнаружили три оффшора.
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