Азаров рассказал, что ожидает украинскую власть

Как считает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, действующему режиму на Украине скоро наступит конец.

По мнению Азарова, в стране так развита система фальсификации, что на честные выборы рассчитывать не приходится, а рейтинг украинского президента Петра Порошенко очень низкий, поэтому выборы могут стать, по сути, государственным переворотом, пишет «ФАН».

«На Украине сложилась традиция: любой президент, каким бы плохим он не был — кстати худшего, чем сейчас, не было — имеет только за счет административного ресурса (каждый день мелькает по телевизору) 9-10% просто так, а если он еще что-то делает, например, Янукович в период Майдана при всей критике, имел 30% рейтинга», — отметил он.

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