Азаров: Для режима Порошенко пошёл обратный отсчёт

В видеоблоге на YouTube-канале издания Ukraina.ru политик оценил перспективы действующей украинской власти.

«Через год режим сменится либо в результате какого-то очередного майдана, революции, переворота, либо выборов. Я твёрдо знаю, что этот режим недолговечен. Четыре года — это максимум того, что он был способен дурить народ, обманывать его, держаться у власти. Выборы — это тот же переворот, потому что честные демократические выборы провести на Украине сейчас невозможно — создана система фальсификации. Если они доживут до очередных выборов, то выборы будут по сути дела очень серьёзным выступлением людей против фальсификации», — заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

Накануне Киевский международный институт социологии представил результаты исследования, согласно которому на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время, победила бы лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко , а действующий глава государства Пётр Порошенко занял бы лишь четвёртое место. Как пояснил заместитель генерального директора КМИС Антон Грушецкий, снижение популярности президента связано в частности с попыткой установить контроль над антикоррупционными органами и отдыхом на Мальдивах за полмиллиона долларов.

«Это не мои планы — так произойдёт, потому что реально рейтинг доверия Порошенко просто мизерный, такого никогда не было. На Украине сложилась традиция: любой президент каким бы плохим он не был — кстати худшего, чем сейчас, не было — имеет только за счёт административного ресурса (каждый день мелькает по телевизору) 9-10% просто так, а если он ещё что-то делает, например Янукович в период Майдана при всей критике, имел 30% рейтинга, Порошенко имеет меньше восемь с небольшим процента», — сказал Азаров.

18 мартакорреспондент издания Ukraina.ru пообщался с участниками марша за импичмент Порошенко в Киеве. Все пришедшие в один голос говорят, что так жить невозможно: власти обещают одно, а по факту занимаются фальсификациями, манипуляциями и воровством. Доля недовольных в обществе растёт, но лишь единицы из них готовы к активным действиям.