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Свищев: власти Украины несправедливо повели себя со своими спортсменами
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Свищев: власти Украины несправедливо повели себя со своими спортсменами 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение Министра спорта Украины Игоря Жданова подписать указ, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.
"С Украиной все понятно, они считают нас страной-агрессором. Было даже заявление министра спорта Украины о том, что он запрещает участвовать в соревнованиях на территории России. Огромное количество международных соревнований проходят на территории России — и как украинские атлеты будут их пропускать? Это несправедливо прежде всего по отношению к своим спортсменам, которые готовятся, но будут пропускать важные турниры", — цитирует Свищева RT.
Он также связал решение Украины и ряда других стран бойкотировать спортивные соревнования в России после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб.
Ранее сообщалось, что Украина не окажет поддержку спортсменам, которые решат принять участие в соревнованиях в России.
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