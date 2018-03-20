Свищев: власти Украины несправедливо повели себя со своими спортсменами

"С Украиной все понятно, они считают нас страной-агрессором. Было даже заявление министра спорта Украины о том, что он запрещает участвовать в соревнованиях на территории России. Огромное количество международных соревнований проходят на территории России — и как украинские атлеты будут их пропускать? Это несправедливо прежде всего по отношению к своим спортсменам, которые готовятся, но будут пропускать важные турниры", — цитирует Свищева RT.

Он также связал решение Украины и ряда других стран бойкотировать спортивные соревнования в России после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля , осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб.

Ранее сообщалось, что Украина не окажет поддержку спортсменам, которые решат принять участие в соревнованиях в России.