Рада поручила принять меры для реализации «ответственности РФ за агрессию против Украины»

За данный документ во вторник проголосовали 229 депутатов при 226 необходимых.

Постановлением рекомендуется президенту Украины и Совету нацбезопаности и обороны (СНБО) «разработать стратегию реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации как государства-агрессора, предусмотрев в том числе подготовку консолидированной претензии Украины к Российской Федерации и ее направление в Организацию Объединенных Наций для ознакомления международного сообщества». Для этого планируется создать межведомственный орган, который должен подготовить консолидированную претензию Киева.

Правительству поручено «разработать методику определения ущерба и объема убытков, нанесенных агрессией Российской Федерации», а также внести в Верховную раду законопроект «о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии России». Кабинет министров также должен ускорить завершение досудебных процедур, касающихся ответственности России «за невыполнение международных конвенций в сфере борьбы с финансированием терроризма, ликвидации расовой дискриминации и в области морского права».