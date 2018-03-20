Рада поручила принять меры для реализации «ответственности РФ за агрессию против Украины» 

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Верховная рада приняла постановление о комплексе неотложных мероприятий по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации «за вооруженную агрессию против Украины».
За данный документ во вторник проголосовали 229 депутатов при 226 необходимых.
Постановлением рекомендуется президенту Украины и Совету нацбезопаности и обороны (СНБО) «разработать стратегию реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации как государства-агрессора, предусмотрев в том числе подготовку консолидированной претензии Украины к Российской Федерации и ее направление в Организацию Объединенных Наций для ознакомления международного сообщества». Для этого планируется создать межведомственный орган, который должен подготовить консолидированную претензию Киева.
Правительству поручено «разработать методику определения ущерба и объема убытков, нанесенных агрессией Российской Федерации», а также внести в Верховную раду законопроект «о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии России». Кабинет министров также должен ускорить завершение досудебных процедур, касающихся ответственности России «за невыполнение международных конвенций в сфере борьбы с финансированием терроризма, ликвидации расовой дискриминации и в области морского права».
Генеральной прокуратуре, Службе безопасности и министерству обороны поручено создать «единую базу доказательств совершения акта агрессии Российской Федерацией против Украины». Генпрокуратура также должна представить Международному уголовному суду «все доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения им расследования указанных преступлений, совершенных высшими должностными лицами России и руководителями террористических организаций ДНР и ЛНР».