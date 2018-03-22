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Захарченко: в ДНР подготовили жесткий ответ на закон о реинтеграции Донбасса
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Захарченко: в ДНР подготовили жесткий ответ на закон о реинтеграции Донбасса 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ДОНЕЦК, 22 марта. /ТАСС/. Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) проработала жесткие ответные меры на закон о реинтеграции Донбасса: они коснутся как политической, так и экономической сферы. Об этом заявил в четверг глава ДНР Александр Захарченко.
"Закон [о реинтеграции] принят, и он работает на уничтожение ДНР и ЛНР. Он развязывает руки и [президенту Петру] Порошенко, и военным, — цитирует его Донецкое агентство новостей. — Ничего у них не получится. Ко всем действиям мы готовы. Ответим жестко и в военной, и в экономической, и политической сферах".
В конце февраля Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (о реинтеграции Донбасса). В документе неподконтрольные Киеву районы называются «временно оккупированными территориями», действия России квалифицируются как «агрессия против Украины», а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта.
Законом также предусмотрена замена АТО (так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе) на операцию объединенных сил в Донбассе, командующим которой назначен Сергей Наев, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба вооруженных сил.
Все подготовительные процедуры, связанные с выполнением закона, Порошенко поручил завершить к 1 апреля.
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 Ещё 5 источников 
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