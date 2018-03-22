Захарченко: в ДНР подготовили жесткий ответ на закон о реинтеграции Донбасса

ДОНЕЦК , 22 марта. / ТАСС /. Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) проработала жесткие ответные меры на закон о реинтеграции Донбасса: они коснутся как политической, так и экономической сферы. Об этом заявил в четверг глава ДНР Александр Захарченко

"Закон [о реинтеграции] принят, и он работает на уничтожение ДНР и ЛНР. Он развязывает руки и [президенту Петру] Порошенко, и военным, — цитирует его Донецкое агентство новостей. — Ничего у них не получится. Ко всем действиям мы готовы. Ответим жестко и в военной, и в экономической, и политической сферах".

В конце февраля Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (о реинтеграции Донбасса). В документе неподконтрольные Киеву районы называются «временно оккупированными территориями», действия России квалифицируются как «агрессия против Украины », а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта.

Законом также предусмотрена замена АТО (так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе) на операцию объединенных сил в Донбассе, командующим которой назначен Сергей Наев , ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба вооруженных сил

Все подготовительные процедуры, связанные с выполнением закона, Порошенко поручил завершить к 1 апреля.