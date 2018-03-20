Рада попросила кабмин решить, как посчитать ущерб от «российской агрессии»

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории — «оккупированными». МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

"Верховная рада постановляет: кабинету министров Украины разработать методику определения ущерба и объема убытков, причиненных Украине вооруженной агрессией Российской Федерации, а также разработать и внести в Верховную раду Украины законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в тексте постановления.

Парламент также рекомендовал президенту Украины создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины к Российской Федерации как «государству-агрессору».

"Генеральной прокуратуре Украины рекомендуется предоставить Международному уголовному суду все соответствующие доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения им расследования указанных преступлений, совершенных высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций ДНР и ЛНР", — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.