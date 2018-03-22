Ещё
Глава ДНР обвинил Порошенко в стремлении уничтожить население Донбасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ДНР обвинил Порошенко в стремлении уничтожить население Донбасса 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Принятый Киевом документ о реинтеграции востока Украины — это закон уничтожения Донбасса, «развязывающий руки» украинским военным, заявил в четверг глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории — «оккупированными». МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации региона «публичными бездоказательными инсинуациями».
"Этот закон на самом деле закон уничтожения населения Донбасса, это геноцид людей, которые проживают здесь. Этот закон развязывает руки Порошенко и военщине, которую он возглавляет, и это попытка обезопасить себя от последствий принятых ими решений. Это полнейшее нарушение конституции и решений, которые были приняты", — сказал Захарченко на пресс-конференции.
РИА Новости: последние новости
Мосийчук в телеэфире устроил перепалку с депутатом Рады из-за Бандеры СМИ: Савченко рассказала, как к ней домогались в армии Савченко рассказала о "страхе в глазах Порошенко", когда она жала ему руку
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана185
Обязательное медстрахование предложили отменить213
Генсек НАТО призвал Россию к ответу324
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога158
Главная фальсификации на этих выборах53
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение