Глава ДНР обвинил Порошенко в стремлении уничтожить население Донбасса

"Этот закон на самом деле закон уничтожения населения Донбасса, это геноцид людей, которые проживают здесь. Этот закон развязывает руки Порошенко и военщине, которую он возглавляет, и это попытка обезопасить себя от последствий принятых ими решений. Это полнейшее нарушение конституции и решений, которые были приняты", — сказал Захарченко на пресс-конференции.