В Донецке утвердили состав Народного трибунала по военным преступлениям режима Порошенко

Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Елена Шишкина. «Мы проводим рабочее организационное заседание Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений Порошенко и его клики против граждан Украины . Все присутствующие ознакомлены с текстом устава. Он разработан с учетом международного законодательства», — отметила представитель инициативной группы, адвокат из Донецка

За принятие документа единогласно проголосовали все присутствующие. Председательствующими в судебном процессе избраны юристы Елена Шишкина, Любовь Батяшева и Татьяна Кравченко . Обвинителем назначен адвокат Сергей Кожемякин, в роли защитника выступит Елена Гридина.

«Считаю, что участие защитника является обязательным, так как любому человеку гарантировано право на защиту его интересов в суде», — рассказала Гридина.

Также с помощью жеребьевки было выбрано 12 присяжных.

Планируется, что собранные материалы передадут в Верховный суд Украины после смены власти в стране.