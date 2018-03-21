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В Донецке утвердили состав Народного трибунала по военным преступлениям режима Порошенко
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В Донецке утвердили состав Народного трибунала по военным преступлениям режима Порошенко 

Украина.ру 52 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
«Мы проводим рабочее организационное заседание Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений Порошенко и его клики против граждан Украины. Все присутствующие ознакомлены с текстом устава. Он разработан с учетом международного законодательства», — отметила представитель инициативной группы, адвокат из Донецка Елена Шишкина.
За принятие документа единогласно проголосовали все присутствующие. Председательствующими в судебном процессе избраны юристы Елена Шишкина, Любовь Батяшева и Татьяна Кравченко. Обвинителем назначен адвокат Сергей Кожемякин, в роли защитника выступит Елена Гридина.
«Считаю, что участие защитника является обязательным, так как любому человеку гарантировано право на защиту его интересов в суде», — рассказала Гридина.
Также с помощью жеребьевки было выбрано 12 присяжных.
Ранее инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Народного трибунала по военным преступлениям украинского президента Петра Порошенко и его окружения. Помимо преступлений главы украинского государства трибуналом планируется рассмотрение преступлений секретаря совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко и других политиков и чиновников.
Планируется, что собранные материалы передадут в Верховный суд Украины после смены власти в стране.
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