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Украинцы приняли состав и устав Украинского Народного Трибунала
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Украинцы приняли состав и устав Украинского Народного Трибунала 

360tv.ru 6 часов назад
Граждане Украины утвердили устав и состав Украинского Народного Трибунала (УНТ) по расследованию преступлений, совершенных руководством Украины против граждан, проживающих на Донбассе. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
Соответствующий документ был единогласно принят инициативной группой. Обвинителем выступит донецкий адвокат Сергей Кожемякин, защитником станет Елена Гридина. Председательствующими в судебном процессе были выбраны юристы Елена Шишкина, Любовь Батяшева и Татьяна Кравченко.
Из общего количества заявок, поступивших на горячие линии Украинского Народного трибунала, были выбраны 12 присяжных заседателей. Судебный процесс пройдет в соответствии с законодательством Украины и будет отвечать нормам международного права.
19 марта президент Украины Петр Порошенко предложил внести изменения в закон «О гражданстве». Презентацию президентских поправок анонсировала его представитель в Верховной Раде Ирина Луценко.
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