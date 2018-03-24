Судья: Украинский народный трибунал позволит сохранить все улики преступлений в Донбассе

ЛУГАНСК , 24 марта. / ТАСС /. Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны позволит не упустить ни одного доказательства преступлений киевской власти в отношении жителей Донбасса. Об этом в субботу заявила судья УНТ Татьяна Кравченко

"Инициатива создания Украинского народного трибунала очень важна, потому что время проходит, очевидцев становится меньше в силу всяких обстоятельств. Поэтому, чтобы не утратились доказательства, чтобы эти факты как-то закрепить, для этого был создан трибунал, предъявлено обвинение и все факты совершенных преступлений будут зафиксированы в приговоре народного трибунала, с приведением всех доказательств, потому что мы же реальных лиц будем допрашивать — потерпевших, свидетелей", — цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Кравченко подчеркнула, что представителям украинской власти не удастся уйти от ответственности за совершенные преступления, несмотря на принятие закона о реинтеграции Донбасса, которым они «пытаются оправдать свои действия и думают, что узаконят их в дальнейшем». «Эти преступления, которые совершены украинской властью против мира, против человечности, они срока давности не имеют, поэтому сколько лет ни пройдет — виновные будут наказаны. Все равно наступит время, когда они будут стоять перед судом. Но для того, чтобы не утратить все это, сейчас это все будет зафиксировано, все собрано и отражено в приговоре народного трибунала, чтобы ни один факт не забылся и не затерялся», — добавила судья.