На Украине заявили, что народный трибунал подтолкнет к политическим изменениям в стране

"Надеюсь, наша общественная инициатива подтолкнет к активным действиям здоровые силы во всем украинском социуме. Лавина начинается с первого камня. История учит нас, что никому не удастся уйти от ответственности за совершенные преступления", — сказала она.

По словам Шишкиной, фактически УНТ начал формироваться еще в 2014 году. «На Украине произошел вооруженный переворот, что само по себе противоречит конституции Украины. После того, как граждане страны начали противодействовать этому, их начали убивать. Это было в Одессе, в Харькове , в Донецке, в Луганске — по всей Украине», — подчеркнула она.

"Сегодня мы вывели этот процесс на системные рельсы и уже конкретно, юридически обоснованно, апеллируем к украинскому и международному праву, — пояснила Шишкина причины создания такого трибунала. — Закон был нарушен, погибли тысячи людей, сломаны миллионы судеб. Виновные должны быть наказаны и обвиняемых — представителей нынешней украинской власти — будут судить".

Объясняя, почему в названии суда фигурирует слово «украинский», она сказала: «Мы признаем законы Украины». «Просто нынешняя власть Украины нарушает эти законы, — продолжала судья. — И судить за это Порошенко, Авакова, Турчинова, Муженко, Полторака, Парубия, Гройсмана и Яценюка мы будем по украинским законам. Когда к власти в Киеве придут новые, адекватные люди, которые выполнят минские соглашения, трибунал передаст все материалы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора».

Шишкина также отметила, что «по действующему международному и украинскому законодательству, все участники трибунала — граждане Украины».

15 марта инициативная группа объявила в Луганске о создании УНТ. 20 марта в Донецке состоялось учредительное собрание членов инициативной группы трибунала. На нем был утвержден устав и состав судебной инстанции, а также объявлено о запуске официального сайта. Ожидается, что первое заседание УНТ состоится в Донецке 26-27 марта.