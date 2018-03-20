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Виктор Скаршевский: «Нулевое декларирование» невозможно без реформы коррумпированной налоговой службы
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Виктор Скаршевский: «Нулевое декларирование» невозможно без реформы коррумпированной налоговой службы 

Украина.ру 6 часов назад
Фото: Украина.ру
«Обычные граждане не будут ничего особо декларировать, потому что они не доверяют власти. Если сегодня они покажут, что у них стало чуть больше денег, завтра к ним придут фискалы несмотря на то, что в законопроекте написано, что никто ни к кому не приходит. А власть в следующем году не будет так сильно рисковать, даже своим мизерным рейтингом — чтобы его до нуля не довести. Поэтому она не будет вводить нулевое декларирование», — настаивает экономист.
По информации Скаршевского, в Грузии с населением в 3,7 млн человек только 8 граждан задекларировали свои доходы в рамках амнистии, а в госказну ушло $35 тыс. (несмотря на то, что налог на амнистию капитала составил всего 1%). В Латвии, где живет 1,92 млн человек, в программе поучаствовали 35 человек, в бюджет ушло около $200 тыс. В России в 2015 году из 144,3 млн жителей решились на «нулевое декларирование» всего 3 тыс. человек. А отчисления с амнистии, по словам эксперта, не публиковали — настолько они оказались мизерными. В Казахстане (18, 17 млн человек населения и 3 тыс. участников налоговой амнистии) эти налоговые сборы также составили крайне маленькую сумму.
«Если перенести грузинский опыт на Украину, то из соотношения населения и бюджетов получится, что в Украине задекларируют свои нелегальные доходы 4200 человек из 42 млн, а в бюджет поступит $320 тыс. Но это будет так, если все пойдет по сценарию Грузии», — привел расчеты Скаршевский.
Вместе с тем экономист предупреждает: если «нулевое декларирование» будет внедрено без защиты прав собственности на Украине, без тотального реформирования судебной системы и коррумпированной государственной фискальной службы, то выхлоп от налоговой амнистии будет исключительно слабый.
12 марта на встрече с предпринимателями президент Украины Петр Порошенко подтвердил свое намерение провести «налоговую амнистию» и предложил бизнес-общественности приобщиться к разработке законопроекта о «нулевом декларировании».
Цель этой инициативы — разовое декларирование всего имущества. При этом проверка законности его происхождения не предусматривается. В результате каждый предприниматель сможет легализовать свои сбережения, в том числе те, с которых не платил налоги.
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