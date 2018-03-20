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Украина оказалась самой несчастной страной на постсоветском пространстве
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Украина оказалась самой несчастной страной на постсоветском пространстве 

Российская Газета 6 часов назад
Украина оказалась самым несчастным государством на постсоветском пространстве, расположившись на 138 месте между Суданом и Того в мировом рейтинге счастья.
Соответствующий доклад был подготовлен подразделением ООН по поиску решений в сфере устойчивого развития. Исследование проводится ежегодно.
Примечательно, что Россия заняла 59 место в указанном списке. Казахстан разместился на 60-й строчке, а Беларусь заняла 73 позицию.
Интересно, что самые счастливые люди на Земле проживают в Финляндии, Норвегии и Дании.
Добавим, что специалисты ООН при составлении списка учитывают уровень заработка населения государств, условия труда, жизни, состояние душевного здоровья наций и некоторые другие параметры.
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