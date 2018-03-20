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Савченко: СБУ наживается на войне в Донбассе
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Савченко рассказала, как СБУ наживается на войне в Донбассе 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / Genya Savilov
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савчекно во время брифинга для журналистов в парламенте обвинила власти в том, что они наживаются на конфликте в Донбассе. Слова политика приводит УНИАН.
"Через объект А я узнавала обо всех козьих тропах, о всех коррупционных схемах, которые крышуются СБУ, в том числе о том, сколько что стоит, о том, сколько стоит перевезти какой-то товар, начиная от сигарет, с запада на восток, о том, во сколько обходятся элементарные перевозки помощи, гуманитарного груза нашим пленным", — сказала Савченко.
Под "объектом А" она подразумевала несколько источников. "Мне стала очень понятной четкая картина войны и кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны нашей власти", — подытожила политик.
Савченко ранее осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко помиловал президент России Владимир Путин, после чего она вернулась на родину. По возвращении она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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Савченко заявила, что знает причины взрывов на военных складах на Украине Савченко потребовала публичного допроса на детекторе лжи Савченко заявила, что в администрации Порошенко планировали ее убить
 Ещё 9 источников 
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