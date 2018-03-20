ГПУ допросила Савченко по ее заявлению о снайперах на Майдане 

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины допросила депутата Рады Надежду Савченко в связи с ее заявлением о том, что нынешние парламентарии причастны к организации снайперской стрельбы во время «евромайдана» в феврале 2014, заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Ранее Савченко сообщила, что видела, как спикер Верховной рады Андрей Парубий в 2014 году во время «евромайдана» привел снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева. Позже она заявила, что имела в виду главу комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, а не Парубия. Позднее Горбатюк заявил, что правоохранители намерены допросить депутата в связи с ее заявлением.
" (Савченко — ред.) была (на допросе — ред.) в субботу. Допросили в третий раз. В этот раз по поводу ее заявления о нардепе Пашинском. Выяснили обстоятельства", — заявил Горбатюк во вторник агентству «Укринформ».
По его словам, Савченко прибыла на допрос без повестки, по приглашению следователя. Других подробностей Горбатюк не сообщил.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
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