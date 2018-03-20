ГПУ допросила Савченко по ее заявлению о снайперах на Майдане

Ранее Савченко сообщила, что видела, как спикер Верховной рады Андрей Парубий в 2014 году во время «евромайдана» привел снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева. Позже она заявила, что имела в виду главу комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского , а не Парубия. Позднее Горбатюк заявил, что правоохранители намерены допросить депутата в связи с ее заявлением.

" (Савченко — ред.) была (на допросе — ред.) в субботу. Допросили в третий раз. В этот раз по поводу ее заявления о нардепе Пашинском. Выяснили обстоятельства", — заявил Горбатюк во вторник агентству «Укринформ»

По его словам, Савченко прибыла на допрос без повестки, по приглашению следователя. Других подробностей Горбатюк не сообщил.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС . Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

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