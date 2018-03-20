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Журналистов «Дождя» внесли на сайт «Миротворец»
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Журналистов «Дождя» внесли на сайт «Миротворец» 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: Украина.ру
В базу Миротворца попали Александра Перепелова, Владислав Пушкарев и Михаил Рубин.
«Один из них был организатором правонарушения. Причина — сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым», — говорится в сообщении «Миротворца» странице в Facebook.
В январе 2017 года телеканалу «Дождь» запретили вещание на Украине из-за показа российских фильмов, непризнания государственных границ Украины и показа коммерческой рекламы.
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