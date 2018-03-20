Журналистов «Дождя» внесли на сайт «Миротворец»

В базу Миротворца попали Александра Перепелова , Владислав Пушкарев и Михаил Рубин.

«Один из них был организатором правонарушения. Причина — сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым », — говорится в сообщении «Миротворца» странице в Facebook.

В январе 2017 года телеканалу «Дождь» запретили вещание на Украине из-за показа российских фильмов, непризнания государственных границ Украины и показа коммерческой рекламы.