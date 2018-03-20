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Савченко рассказала о планах по её ликвидации
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Савченко рассказала о планах администрации Порошенко по её ликвидации 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что люди из администрации украинского лидера Петра Порошенко угрожали её убить. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой на мою физическую ликвидацию, от администрации президента, от Таранова, вскоре после чего он погиб», — сказала она.
После этого, по её словам, угрозы стали поступать от внешней разведки.
Чуть позже предупреждение о её ликвидации вновь поступило «от Банковой». Она заявила, что ей даже назвали подразделение специальных сил назначения, которое должно было выполнять заказ.
Ранее Савченко заявила, что считает власть на Украине позорной.
16 марта она также подтвердила планы по выдвижению своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 13 источников 
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