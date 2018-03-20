В Раде призвали не признавать выборы в РФ

В Раде предложили обратиться к парламентам стран с призывом не признавать выборы в России

Верховной раде зарегистрирован проект постановления об объявлении выборов в России незаконными. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

В проекте постановления говорится, что выборы президента России из-за голосования в Крыму «не могут иметь правовых последствий».

Кроме того, в постановлении предлагается обратиться к Совбезу и Генассамблее ООН , парламентам иностранных государств с призывом не признавать легитимность выборов и их результатов.

Также указывается требование принять санкции в отношении каждого человека, «причастного к организации выборов».

19 марта стало известно, что депутаты от фракции «Народный фронт» зарегистрировали проект о непризнании выборов президента России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Выборы президента России прошли 18 марта.