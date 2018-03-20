В Раде призвали не признавать выборы в РФ

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В Раде предложили обратиться к парламентам стран с призывом не признавать выборы в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об объявлении выборов в России незаконными. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
В проекте постановления говорится, что выборы президента России из-за голосования в Крыму «не могут иметь правовых последствий».
Кроме того, в постановлении предлагается обратиться к Совбезу и Генассамблее ООН, парламентам иностранных государств с призывом не признавать легитимность выборов и их результатов.
Также указывается требование принять санкции в отношении каждого человека, «причастного к организации выборов».
19 марта стало известно, что депутаты от фракции «Народный фронт» зарегистрировали проект о непризнании выборов президента России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Выборы президента России прошли 18 марта.
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