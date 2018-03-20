Свищёв поделился мнением о призывах украинских депутатов бойкотировать соревнования на территории России

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв считает, что призывы украинских депутатов бойкотировать чемпионат мира в России весьма ясны. «С Украиной всё понятно, они считают нас страной-агрессором. Мне кажется, ребята горячатся, но у них такая позиция. Было даже заявление министра спорта Украины о том, что он запрещает участвовать в соревнованиях на территории России. Для меня это было удивительно. Огромное количество международных соревнований проходит на территории России и как украинские атлеты будут их пропускать? Это несправедливо прежде всего к своим спортсменам, которые готовятся, но будут пропускать важные турниры», — считает депутат.

По мнению Свищёва, Скрипаль стал жертвой политических интриг, направленных против России.

«Что касается других стран. Они же чем оперируют — последним событием. Но ведь оно произошло именно для этого. Из-за того, что иностранным нашим спортивным партнёрам и странам было важно найти какой-то козырь, не нашли ничего лучше, чем перед выборами президента и чемпионатом мира устроить такой вот показательный акт. Я бы назвал это неспортивным поведением. Нашли жертву, нашли причину, нашли «русский след» и исполнили такой вопиющий несправедливый скандал. И всё это для того, чтобы Россию выставить в неприглядном свете», — добавил Свищёв.