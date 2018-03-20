«Что, обосрались?»: Савченко «пригрозила» депутатам

Савченко «пригрозила» депутатам Верховной рады «бабахом»

«Бабах! Что, обосрались?» — говорит она после недолгого молчания. Видео было опубликовано на видеохостинге YouTube.

После этого на тёмном фоне всплывает надпись: «Надежда Савченко. Депутат от народа».

«Где там угроза? Дети играются пистолетами — это угроза или нет? Не надо искать дополнительный смысл там, где его нет. Весь смысл показан таким, каким он есть», — сказала она. При этом представитель депутата Татьяна Проторченко заявила InfoResist, что данный ролик не является угрозой парламентариям.

Ранее Савченко заявила, что украинские военнослужащие готовы к участию в военном перевороте.