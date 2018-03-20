«Что, обосрались?»: Савченко «пригрозила» депутатам

В интернете появился видеоролик, в котором депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на фоне пустого парламентского зала пугает «бабахом».
Видео было опубликовано на видеохостинге YouTube.
«Бабах! Что, обосрались?» — говорит она после недолгого молчания.
После этого на тёмном фоне всплывает надпись: «Надежда Савченко. Депутат от народа».
При этом представитель депутата Татьяна Проторченко заявила InfoResist, что данный ролик не является угрозой парламентариям.
«Где там угроза? Дети играются пистолетами — это угроза или нет? Не надо искать дополнительный смысл там, где его нет. Весь смысл показан таким, каким он есть», — сказала она.
Ранее Савченко заявила, что украинские военнослужащие готовы к участию в военном перевороте.