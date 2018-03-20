Ещё
«Что, обосрались?»: Савченко «пригрозила» депутатам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко «пригрозила» депутатам Верховной рады «бабахом» 

RT на русском 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
В интернете появился видеоролик, в котором депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на фоне пустого парламентского зала пугает «бабахом».
Видео было опубликовано на видеохостинге YouTube.
«Бабах! Что, обосрались?» — говорит она после недолгого молчания.
После этого на тёмном фоне всплывает надпись: «Надежда Савченко. Депутат от народа».
При этом представитель депутата Татьяна Проторченко заявила InfoResist, что данный ролик не является угрозой парламентариям.
«Где там угроза? Дети играются пистолетами — это угроза или нет? Не надо искать дополнительный смысл там, где его нет. Весь смысл показан таким, каким он есть», — сказала она.
Ранее Савченко заявила, что украинские военнослужащие готовы к участию в военном перевороте.
RT на русском: последние новости
Представитель Порошенко заявила о необходимости признать выборы в России На Украине националисты добились сноса памятника герою романа «Как закалялась сталь» В Раде предложили обратиться к парламентам стран с призывом не признавать выборы в России
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии80
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора179
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Порошенко нашел замену российскому газу295
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение