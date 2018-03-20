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Якуб Корейба: Львов — не для польских панов? Это еще посмотрим
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Якуб Корейба: Львов — не для польских панов? Это еще посмотрим 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Корейба считает, что в этой акции не стоит видеть «ответку» на недавний антипольский марш во Львове украинских националистов, которые несли транспарант «Львов — не для польских панов», и это ни в коем случае не антиукраинская кампания.
«Львов — не для польских панов? Это еще посмотрим. Никакой кампании нет — есть эмоционально мотивированные эксцессы молодежи, страдающей от излишка тестостерона и свободного времени. Лучше бы они — и те, и другие — отправились воевать в Донбасс, чем портить климат между странами. Партнерство с Украиной переживет все провокации, так как оно диктуется Польше не симпатией, а стратегическим расчетом: без независимой Украины не будет независимой Польши», — пояснил создавшуюся ситуацию Корейба.
По его словам, властям Украины не стоит обращать внимание на акцию польских националистов.
«Если у Украины остались следы инстинкта самосохранения, то она не должна никак отвечать — оба государства должны настроиться на многолетнюю органическую работу над новой формулой отношений — ведь одной русской угрозы не хватит как основы стратегического партнерства.
И поскольку в оценке Бандеры мы вряд ли когда-нибудь сойдемся, лучше переключить внимание на другие, более практические для будущего успеха темы», — не сомневается Корейба.
19 марта польские националисты из «Народного движения», «Национально-радиального лагеря» и «Всепольской молодежи» сожгли портреты лидеров ОУН-УПА — Степана Бандеры и Романа Шухевича перед зданием украинского посольства в Варшаве.
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