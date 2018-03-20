Чечило: Придется просить Савченко взорвать Верховную Раду

Последние рейтинги ведущих политсил продемонстрировали, что политика в Украине полностью потеряла смысл. Никто не знает, что именно говорить электорату. Вернее, электорат уже не верит ни в одну из старых добрых сказок, а придумать новую ни у кого не получается.

В таких условиях на первые места закономерно выходят Тимошенко и Ляшко. Их электорат в смыслах не нуждается — там достаточно поцеловать корову.