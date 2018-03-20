Ещё
Чечило: Придется просить Савченко взорвать Верховную Раду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чечило: Придется просить Савченко взорвать Верховную Раду 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Последние рейтинги ведущих политсил продемонстрировали, что политика в Украине полностью потеряла смысл. Никто не знает, что именно говорить электорату. Вернее, электорат уже не верит ни в одну из старых добрых сказок, а придумать новую ни у кого не получается.
В таких условиях на первые места закономерно выходят Тимошенко и Ляшко. Их электорат в смыслах не нуждается — там достаточно поцеловать корову.
Увы, придется, наверное, просить Савченко взорвать Верховную Раду. Ведь нужно же как-то это все перезагрузить… Или в Вашингтоне таки напрягутся и спустят нам нового мессию?
Украина.ру: последние новости
Аномальные холода: Украина мерзнет без российского газа Два сценария для Порошенко: плохой и еще хуже В Киеве задержаны сторонники Саакашвили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии80
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора179
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Порошенко нашел замену российскому газу295
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение