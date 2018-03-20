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Взрыв в Верховной Раде — шуточка от Нади
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Взрыв в Верховной Раде — шуточка от Нади 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Политик снялась в видеоролике под названием, озаглавленном «Савченко взорвала Верховную Раду. Що, вср*лися?».
«Вне зависимости от симпатий или антипатий всегда испытываю уважение к качественному стёбу. Тут ну молодцы, респект», — прокомментировал главный редактор информационно-аналитического портала Bereza Today Виктор Сокуренко.
15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил, что внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко планировала при помощи миномётов обрушить купол Верховной Рады, забросать гранатами правительственную и президентскую ложи, а также добить выживших из автомата. В связи с этим глава ГПУ внёс представление на снятие с неё депутатской неприкосновенности, задержание и арест. В тот же день Савченко исключили из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
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