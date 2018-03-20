Взрыв в Верховной Раде — шуточка от Нади

«Вне зависимости от симпатий или антипатий всегда испытываю уважение к качественному стёбу. Тут ну молодцы, респект», — прокомментировал главный редактор информационно-аналитического портала Bereza Today Виктор Сокуренко.