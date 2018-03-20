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Порошенко вызовут в Донецк на заседание «народного трибунала»
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Порошенко вызовут в Донецк на заседание «народного трибунала» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Первое заседание «народного трибунала» над представителями украинских властей пройдет в Донецке 26-27 марта, на него хотят вызвать, в том числе, президента Украины Петра Порошенко, сообщила во вторник РИА Новости представитель трибунала Елена Шишкина.
Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании «народного трибунала» над властями Украины за совершенные ими военные преступления. Предполагается, что в публичном суде будут рассмотрены все факты военных преступлений, собранные с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по законодательству Украины, все судьи будут гражданами Украины.
"Сегодня было рабочее заседание «народного трибунала», подготовительное к первому судебному заседанию. Первое заседание ("народного трибунала") пройдет в Донецке 26-27 марта", — сказала Шишкина.
По ее словам, в состав народного трибунала вошли жители Донбасса. Подсудимыми по обвинению в военных преступлениях против жителей Донбасса являются действующие украинские власти, в том числе Порошенко, министр обороны Украины Степан Полторак, главнокомандующий ВС Украины Виктор Муженко.
"Сегодня на рабочем заседании принято решение о вызове их в качестве подсудимых посредством электронной почты. В администрацию данных должностных лиц будут направлены вызовы, и сегодня до конца дня текст вызова появится на сайте «народного трибунала». Если они не явятся, либо не явятся какие-то их представители, то законодательство предусматривает рассмотрение дела в отношении них без их присутствия", — отметила Шишкина.
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