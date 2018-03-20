Порошенко вызовут в Донецк на заседание «народного трибунала»

Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании «народного трибунала» над властями Украины за совершенные ими военные преступления. Предполагается, что в публичном суде будут рассмотрены все факты военных преступлений, собранные с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по законодательству Украины, все судьи будут гражданами Украины.

"Сегодня было рабочее заседание «народного трибунала», подготовительное к первому судебному заседанию. Первое заседание ("народного трибунала") пройдет в Донецке 26-27 марта", — сказала Шишкина.

По ее словам, в состав народного трибунала вошли жители Донбасса. Подсудимыми по обвинению в военных преступлениях против жителей Донбасса являются действующие украинские власти, в том числе Порошенко, министр обороны Украины Степан Полторак , главнокомандующий ВС Украины Виктор Муженко

"Сегодня на рабочем заседании принято решение о вызове их в качестве подсудимых посредством электронной почты. В администрацию данных должностных лиц будут направлены вызовы, и сегодня до конца дня текст вызова появится на сайте «народного трибунала». Если они не явятся, либо не явятся какие-то их представители, то законодательство предусматривает рассмотрение дела в отношении них без их присутствия", — отметила Шишкина.