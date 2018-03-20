Прощай, оружие: Украинским депутатам запретят ходить на работу с пистолетами и гранатами

20 марта, парламент рассмотрит и может принять самый короткий законопроект за все созывы. Документ состоит всего из одного предложения и касается усиления мер безопасности в парламенте и государственных органах. В частности, парламентарии проголосуют за запрет ношения оружия всем, кроме сотрудников государственных охранных компаний в зданиях ВРУ, Кабмина и других.

«Это проект не касается запрета на ношение официально зарегистрированного оружия депутатами или другими лицами. Он не касается проведения обысков народных депутатов, потому что это запрещено 17-й статьей закона о статусе народного депутата. Объектом регулирования этого законопроекта являются здания органов государственной власти», — прокомментировал внесение на рассмотрение данного закона депутат от фракции БПП Иван Винник

«Законопроект предусматривает, что независимо от статуса, — народный депутат это или обычный гражданин, — никто не имеет права входить в помещение органов государственной власти с огнестрельным оружием, с взрывчатыми веществами», — отметил вчера спикер парламента Андрей Парубий на брифинге по результатам заседания согласительного совета.

Как считает депутат Винник, при рассмотрении и принятии этого закона нужно учесть, что депутаты относятся к особой категории людей, которых нельзя обыскивать или препятствовать их нахождению в любых зданиях. Поэтому, как считает депутат, чтобы закон работал, нужно внести изменения в закон «О статусе народного депутата», а именно в ст. 17, где права депутатов ограничиваются режимным положением зданий государственной власти. «Если этого не сделать, то закон не будет работать», — сказал депутат.