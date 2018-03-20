Ещё
Прощай, оружие: Украинским депутатам запретят ходить на работу с пистолетами и гранатами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прощай, оружие: Украинским депутатам запретят ходить на работу с пистолетами и гранатами 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
20 марта, парламент рассмотрит и может принять самый короткий законопроект за все созывы. Документ состоит всего из одного предложения и касается усиления мер безопасности в парламенте и государственных органах. В частности, парламентарии проголосуют за запрет ношения оружия всем, кроме сотрудников государственных охранных компаний в зданиях ВРУ, Кабмина и других.
«Это проект не касается запрета на ношение официально зарегистрированного оружия депутатами или другими лицами. Он не касается проведения обысков народных депутатов, потому что это запрещено 17-й статьей закона о статусе народного депутата. Объектом регулирования этого законопроекта являются здания органов государственной власти», — прокомментировал внесение на рассмотрение данного закона депутат от фракции БПП Иван Винник.
«Законопроект предусматривает, что независимо от статуса, — народный депутат это или обычный гражданин, — никто не имеет права входить в помещение органов государственной власти с огнестрельным оружием, с взрывчатыми веществами», — отметил вчера спикер парламента Андрей Парубий на брифинге по результатам заседания согласительного совета.
Как считает депутат Винник, при рассмотрении и принятии этого закона нужно учесть, что депутаты относятся к особой категории людей, которых нельзя обыскивать или препятствовать их нахождению в любых зданиях. Поэтому, как считает депутат, чтобы закон работал, нужно внести изменения в закон «О статусе народного депутата», а именно в ст. 17, где права депутатов ограничиваются режимным положением зданий государственной власти. «Если этого не сделать, то закон не будет работать», — сказал депутат.
Украина.ру: последние новости
Аномальные холода: Украина мерзнет без российского газа Два сценария для Порошенко: плохой и еще хуже В Киеве задержаны сторонники Саакашвили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии85
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора182
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Порошенко нашел замену российскому газу296
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение