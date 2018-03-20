Занято: На Украину не пустили 800 мигрантов

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. «Только вчера пограничники в пункте пропуска Борисполь не пропустили через границу шестерых потенциальных незаконных мигрантов», — говорится в сообщении. 6 граждан Мьянмы , прилетели ночью из Катара. В ходе пограничного контроля они не смогли подтвердить цели своей поездки в Украину . На основании ст.8 п.4 (неподтверждение цели запланированного пребывания) ЗУ «О пограничном контроле» им отказано в пропуске через границу. Иностранцы были отправлены обратно в Катар Всего с начала года на Украину не пустили 800 мигрантов. США и Италия и Россия. При этом поток мигрантов из Украины после введения безвизового режима сильно увеличился. Накануне в Польше сообщили о двух миллионах мигрантов из Украины. Согласно опросу Киевского международного института социологии, самыми привлекательными при условии одинакового уровня оплаты труда для украинских гастрабайтеров оказались Германия , Польша, Канада