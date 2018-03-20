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Занято: На Украину не пустили 800 мигрантов
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Занято: На Украину не пустили 800 мигрантов 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
«Только вчера пограничники в пункте пропуска Борисполь не пропустили через границу шестерых потенциальных незаконных мигрантов», — говорится в сообщении.
6 граждан Мьянмы, прилетели ночью из Катара. В ходе пограничного контроля они не смогли подтвердить цели своей поездки в Украину. На основании ст.8 п.4 (неподтверждение цели запланированного пребывания) ЗУ «О пограничном контроле» им отказано в пропуске через границу.
Иностранцы были отправлены обратно в Катар.
Всего с начала года на Украину не пустили 800 мигрантов.
При этом поток мигрантов из Украины после введения безвизового режима сильно увеличился. Накануне в Польше сообщили о двух миллионах мигрантов из Украины. Согласно опросу Киевского международного института социологии, самыми привлекательными при условии одинакового уровня оплаты труда для украинских гастрабайтеров оказались Германия, Польша, Канада, США и Италия и Россия.
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