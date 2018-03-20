«Вам посылка»: Генпрокуратура нагрянула в «Новую почту» и поставила крест на инвестициях на Украину

В пятницу в одном из самых популярных на Украине почтовых сервисов — «Новой почте» — прошли обыски.

«Сейчас в офисах «Новой почты» в Киеве, Полтаве Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране», — заявил соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

Позже он заявил, что этими обысками власть продемонстрировала, как она «поддерживает» отечественный бизнес и как «уважает» налогоплательщиков. По словам Поперешнюка, несмотря на то, что компания понимает, что сегодня быть «белой» и платить налоги на Украине нелегко и небезопасно, «Новая почта» продолжит свою деятельность.

«Новая почта» — один из самых популярных и, соответственно, быстро растущих почтовых сервисов на Украине. В 2017 году общее количество доставленных отправлений компании составило145,8 млн, что почти на 30% больше, чем в предыдущем 2016 году. Для сравнения — в том же 2016 году объем пересылок государственной «Укрпочты» составил 18 млн посылок.

Обысками в компании возмутился даже премьер-министр Украины Владимир Гройсман

«На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит», — заявил он в понедельник.

В сложившейся ситуации разбиралось издание Ukraina.ru.

Переводы, деньги и Генпрокуратура

Официальная причина, по которой в «Новой почте» проводились обыски — неуплата налогов.

«По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новая Почта» и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные, но не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах. Досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении на составляли и меры пресечения не избирали», — рассказала пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган

В свою очередь, в «Новой почте рассказали», что в результате обысков были изъяты значительные денежные средства. Как отметил сооснователь компании Вячеслав Климов , в Харькове в первом отделении «Новой почты» изъяли 132 тыс. грн. средств из кассы финансовой компании «Форпост».

«Это были денежные переводы наших клиентов. Именно эта сумма стала потом основанием для того, чтобы в пресс-релизе Генпрокуратуры появилась информация о неких изъятых средствах. Насколько мне известно, сейчас эти клиенты пишут жалобы, и мы, безусловно, будем обжаловать это изъятие», — подчеркнул Климов.

Некоторые в скандале заметили и политический подтекст.

«Просто расскажу вам о том, что человек из всех сил рвущий задницу чтоб выбить себе место премьер-министра и человек, который попытался поиметь денег с «Новой почты»; — это один и тот же человек. Просто представьте себе, что он будет чудить в премьерском кресле и поёжьтесь», — отметил шоумен, один из корифеев политического пиара на Украине Владимир Петров . После того, как скандал дошел до премьер-министра, ГПУ вынуждена была сесть за стол переговоров с руководством компании. Произошла личная встреча Луценко и его подчиненных с сооснователем «Новой почты».

«Мы ознакомили Вячеслава Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений «Новой почты». В частности, это касалась пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ», — рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, следствие также получило оперативную информацию МВД в отношении возможного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.

В конечном итоге, и представители ГПУ, и представители «Новой почты», по словам Луценко, не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий.

Однако несмотря на то, ГПУ попыталась пойти навстречу одному из популярнейших почтовых сервисов на Украине, удар по имиджу Украины уже был нанесен.

Пламенный привет инвесторам

Обыски в «Новой почте» вызвали негодование не только среди клиентов сервиса, но и среди знакомых с украинским бизнесом не понаслышке.

«Она устроила шоу в компании, на услугах которой вырос целый пласт малого бизнеса, собственно говоря, интернет-торговля в стране, в компании, которая известна, присутствует в жизни каждого украинца и пользу от которой любой человек в этой стране сформулировать может, чего не скажешь про пользу от ГПУ», — заявил в посвященной сложившейся ситуации передаче украинский журналист Денис Бигус.

В критике действий прокуратуры журналист подчас срывался на нецензурную брань.

И его можно понять. В свой характеристике «Новой почты» как одного из надежных сервисов на Украине Бигус недалек от правды. Интересный факт: в 2014 году «Новая почта» была чуть ли ни единственным сервисом, гарантировавшим быструю доставку отправлений из территорий, где велись боевые действия. В результате в ЛНР и ДНР компанию даже стали связывать с мародерами из украинских подразделений, которые пользуясь услугами «Новой почты» отправляли награбленное в Донбассе домой. При этом слали не только захваченное добро, но и оружие, что заинтересовало украинское МВД. Тогда «Новая почта» по первому же требованию правоохранителей пошла им навстречу.

«Руководители «Новой почты» с пониманием отнеслись к данной проблеме и заверили, что с настоящего времени все грузы в отделениях, расположенных в зоне АТО, будут приниматься для отправки только в открытом виде», — заявили в пресс-службе МВД в Донецкой области в ноябре 2014 года.

Впрочем, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса не забыли о «Новой почте». В начале марта 2018 года депутат Народного совета ДНР Владислав Бердический заявил: «Данные паспортов всех мародеров, воинов в т.н. ВСУ, отправлявших домой „посылки“ из украденных у жителей Донбасса, вещей — куплены у „Новой почты“. В самой компании данную информацию, правда, не прокомментировали.

Обыски в „Новой почте“, проведенные в пятницу, успели ударить по международному имиджу Украины.

»Давайте начистоту. Наши доблестные м….а (правоохранители — ред.) убивают нашу отрасль. Смотрим: я поехал в блицпоездку Париж-Цюрих-Цуг-Вадуц-Санкт Галлен— Амстердам на три дня. 22 встречи. Все с инвесторами, трое из них вложились в украинские проекты. Ниже небольшая статистика хода встреч— обсуждение ситуации в стране и особенно с «Новой почтой» — в среднем 25% от встреч. В тот момент, когда я мог им предлагать наши проекты, я пытался рассказывать, что инвестировать можно. Выглядел идиотом», — рассказал управляющий партнер GrowthUp Group Денис Довгополый.

По его словам, иностранцы «в лоб» ему задавали вопрос: сколько должно быть людей в компании, чтобы украинские стражи правопорядка начали «отжимать» компанию, и в какой момент нужно переносить из Украины бизнес в Прибалтику либо в Польшу или Чехию

В итоге три сделки по Украине из-за сложившейся ситуации в стране сорвались. А самому Довгополому наперебой предлагали организовать выезд его семьи из Украины.

«Все ушли разочарованными, узнав от меня, что ситуация на самом деле такая, как это выглядит. И поверьте, они в курсе новостей. 20 из 22 показали, что они очень в курсе», — подытожил Довгополый свой рассказ о встрече с заграничными инвесторами.

Однако ГПУ это не останавливает, а значит в ближайшее время Украина может попрощаться с зарубежными инвестициями.