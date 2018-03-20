Власти Львова призвали Киев разорвать дипотношения с Россией

Львовский областной совет обратился к Киеву с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией . Об этом сообщается на сайте облсовета.

"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины , международными договорами и принципами цивилизованного общества", — говорится в сообщении.

Депутаты совета также обвинили Россию в «постоянных провокациях на украинской территории» и «диверсии против граждан в странах Европы».

"Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", — гласит заявление.

В январе этого года Рада отказалась внести поправку о разрыве дипотношений с Россией в закон о Донбассе.