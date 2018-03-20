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Власти Львова призвали Киев разорвать дипотношения с Россией
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Власти Львова призвали Киев разорвать дипотношения с Россией 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Львовский областной совет обратился к Киеву с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщается на сайте облсовета.
"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества", — говорится в сообщении.
Депутаты совета также обвинили Россию в «постоянных провокациях на украинской территории» и «диверсии против граждан в странах Европы».
"Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", — гласит заявление.
В январе этого года Рада отказалась внести поправку о разрыве дипотношений с Россией в закон о Донбассе.
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