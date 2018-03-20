Генпрокуратура Украины обыскала офисы олигарха Фирташа

"Были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, обыски проведены в рамках уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов. Сумма убытков государству, по данным следствия, составляет более 500 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов).

Сарган сообщила, что в 2015-2017 году должностные лица входящих в группу предприятий Group DF компаний «Северодонецкое объединение азот», «Азот», «Ровноазот» и ГП «Химик» организовали преступную схему по уклонению от уплаты налогов путем использования страхового рынка Украины. В частности, указанные компании заключили договора со страховыми компаниями, которые также входят в группу предприятий олигарха Фирташа, и совершали фиктивные страховые взносы. В дальнейшем средства выводились путем страхования этими же компаниями кредитных договором фиктивных предприятий.