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Генпрокуратура Украины обыскала офисы олигарха Фирташа
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Генпрокуратура Украины обыскала офисы олигарха Фирташа 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины провела обыски в ряде офисных помещениях компаний, входящих в группу предприятий Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", — написала Сарган на своей странице в Facebook.
По ее словам, обыски проведены в рамках уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов. Сумма убытков государству, по данным следствия, составляет более 500 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов).
Сарган сообщила, что в 2015-2017 году должностные лица входящих в группу предприятий Group DF компаний «Северодонецкое объединение азот», «Азот», «Ровноазот» и ГП «Химик» организовали преступную схему по уклонению от уплаты налогов путем использования страхового рынка Украины. В частности, указанные компании заключили договора со страховыми компаниями, которые также входят в группу предприятий олигарха Фирташа, и совершали фиктивные страховые взносы. В дальнейшем средства выводились путем страхования этими же компаниями кредитных договором фиктивных предприятий.
Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.
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