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Глава МИД Украины обсудил с генсеком НАТО развитие сотрудничества
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Глава МИД Украины обсудил с генсеком НАТО развитие сотрудничества 

РИА Новости 5 часов назад
КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила во вторник пресс-служба МИД.
Как уточнили в сообщении пресс-службы, обсуждались, в том числе, «дальнейшее развитие сотрудничества Украины с НАТО» и «перспективы развертывания миротворческой миссии в Донбассе».
По данным пресс-службы, в НАТО в очередной раз заверили в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пообещали в дальнейшем оказывать Киеву политическую и практическую поддержку.
Ранее президент Украины Петр Порошенко написал Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству страны в альянсе.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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