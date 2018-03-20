Глава МИД Украины обсудил с генсеком НАТО развитие сотрудничества

Как уточнили в сообщении пресс-службы, обсуждались, в том числе, «дальнейшее развитие сотрудничества Украины с НАТО» и «перспективы развертывания миротворческой миссии в Донбассе».

По данным пресс-службы, в НАТО в очередной раз заверили в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пообещали в дальнейшем оказывать Киеву политическую и практическую поддержку.

Ранее президент Украины Петр Порошенко написал Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству страны в альянсе.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.