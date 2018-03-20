Украинские гастарбайтеры назвали условия труда в Польше «рабскими»

Украинцы, отправившиеся в поиске работы в Польшу , зачастую оказываются там на положении рабов, рассказали в программе «Особый взгляд» на украинском «5 канале».

Основная часть украинцев работает в Польше нелегально, сообщает телеканал. Приводится рассказ, в частности, бывшей работницы Анны Броницкой, которая пояснила, что «вся западная Украина» работает с помощью нелегального выезда за границу, сообщается на сайте украинского «5 канала».

«Сбор урожая яблок — это работа с раннего утра. Мы садились на трактор, нас везли в сад. Пока доезжали — светало, и уже видно эти яблоки. Мы их рвали, пока не стемнело. Над нами стояли, кричали, подгоняли, называли нас по-разному», — рассказала Броницкая.

Бывшие работники рассказывают, что условия, в которых приходилось жить и работать украинцам, были крайне низкого уровня — это сложно пережить не только физически, но и морально.

«Мы чувствовали себя, как рабы. Вы можете себе представить, что мы поехали на работу — это был февраль, на дворе зима — мы жили в вагончике. Там одновременно жили 100 человек. Там два человека в проходе не разминались. Надо было ходить боком», — вспоминает Броницкая.

Многие украинцы не выдерживают таких условий, хотят уйти, однако работодатели прибегают к специальным схемам оплаты, что не позволяет нелегальным работникам уехать из страны. Одним из условием от работодателя — отработка более трех месяцев. Тогда удастся получить по 7 злотых за час работы (117 рублей), если менее — уже шесть злотых (100 рублей).

Украинские СМИ и ранее писали о том, что сотни тысяч украинцев выехали в Европу по безвизу, чтобы работать в странах, которые позволили это делать без рабочих виз, однако чувствуют себя там рабами.

В феврале Bloomberg писал, что украинцы массово отправились на заработки в соседнюю Польшу, причиной называются низкие зарплаты, конфликт с Россией , девальвация и коррупция. В Польше легально работают 1,5 млн граждан Украины

В конце сентября польский сейм одобрил закон о реадмиссии между Польшей и Украиной, определяющий порядок депортации нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу между двумя странами.