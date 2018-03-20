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ВСУ готовят провокацию с подрывом склада боеприпасов, заявили в ДНР
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ВСУ готовят провокацию с подрывом склада боеприпасов, заявили в ДНР 

РИА Новости 5 часов назад
ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию с подрывом склада боеприпасов в Донбассе, чтобы обвинить самопровозглашенную ДНР в организации терактов, сообщил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.
"Нашей разведкой зафиксирована подготовка ВСУ к проведению очередной провокации. Так, в настоящее время комиссией производится проверка полевых артиллерийских складов (на подконтрольной Киевом территории Донбасса — ред.)", — сказал Басурин.
По его словам, на самом деле украинское командование подбирает полевой артиллерийский склад, «который будет уничтожен силами спецопераций ВСУ для последующего обвинения в этом диверсионно-разведывательной группы из состава ВС ДНР».
"Мы не исключаем, что для создания ложных доказательств причастности к этому наших вооруженных сил на месте подрыва и пожара будут найдены останки «диверсантов», из числа похищенных ранее боевиками ВСУ людей. Мы не исключаем, что списанное на террористический акт вооружение будет продано международным террористическим организациям, действующим на Ближнем Востоке и Африке", — добавил Басурин.
Он отметил, что ДНР не занимается террором и диверсиями и «любые заявления, обвиняющие нас в терроризме и диверсиях являются заведомо ложными и все доказательства сфальсифицированы».
Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о взрыве склада боеприпасов в районе подконтрольного Киеву поселка Опытное. В республике заявили, что истинные причины взрыва склада боеприпасов (чрезмерное накопление боеприпасов на складах, халатное хранение взрывчатых средств, грубое нарушение элементарных мер безопасности) силовики хотели скрыть, попытавшись спровоцировать ополчение ДНР на ответный огонь.
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