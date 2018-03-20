В Раде не все сумасшедшие

Верховная рада Украины , несмотря на всю экстравагантность её депутатов, на днях забраковала сразу два провокационных решения. Первое — она не одобрила разрыв дипломатических отношений с Россией , хотя 72 депутата и поддержали эту идею. Им, видимо, неизвестно, что в России постоянно трудятся от четырёх с половиной до пяти миллионов украинцев. Что с этими людьми будет в случае разрыва дипотношений? Похоже, авторы идеи плохо это себе представляют.

Но есть и второе, не менее экстравагантное. Депутаты отказались денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной . Договор был ратифицирован Радой в январе 1998-го, а Государственной Думой — в самом конце того же года. В 2008 году он автоматически продлевался на 10 лет, поскольку ни одна из сторон не выразила желания его расторгнуть. Теперь подошёл очередной срок, и на Украине заговорили о денонсации Договора.

В Договоре закрепляется принцип стратегического партнёрства, признаётся нерушимость существующих границ, обязательство не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны. Казалось бы, всё это очень на руку украинской стороне, которая собирается вчинить нам иск по поводу Крыма . Правда, собирается что-то очень долго. Видать, не слишком рассчитывает на успех.

С Крымом не всё просто

Крым был изъят из состава РСФСР и передан Украине незаконно. Это решение нарушало как Конституцию РСФСР, так и Конституцию СССР. Не было не только референдума на территории РСФСР, но и решения Верховного Совета Российской Федерации. Наконец, акт передачи не был ратифицирован ни парламентом РСФСР, ни парламентом Союза. Волюнтаристу Никите Хрущёву и всем, кто смотрел ему в рот, всё это было без разницы. Да и вообще в Советском Союзе такое было без разницы. Все республики были равны, причём все гораздо равнее РСФСР.

Крым был не единственной территорией, которую урвали у Российской Федерации. Ещё Ильич после Гражданской войны отдал Украине нынешний восставший Донбасс. Это были исконные земли донского казачества. Такова была политика — укреплять национальные республики за счёт России и русского народа.

Однако в крымской истории есть и ещё один момент. Это универсальное право, декларированное Организацией Объединённых Наций , которое называется правом наций на самоопределение. Да, оно не всегда соблюдается. В Испании право каталонцев на самоопределение растоптали самым грубым образом. Но будьте уверены, Каталония борьбы не прекратит и, в конечном счёте, своего добьётся.

Так вот, более 90 процентов крымчан высказались за выход из Украины и вхождение в состав России. Это их суверенное право. И Договор между Россией и Украиной тут ни при чём.

Крым был изъят из состава РСФСР и передан Украине незаконно. Это решение нарушало как Конституцию РСФСР, так и Конституцию СССР. «Россия нарушала фундаментально практически все статьи этого Договора. И мой тезис — она их нарушала не только с 2014 года. Сейчас мы сознательно понимаем, что этот Договор по определению не является адекватным той реальности, в которой мы находимся», — заявил министр иностранных дел Украины.

Отсюда вывод: Договор надо денонсировать, полностью или частично. Как денонсировать его частично, знает только Павел Климкин. Он называл варианты, но ввиду их пустопорожности пересказывать его рассуждения не имеет смысла.

СНГ их тоже не устраивает

Павел Климкин считает, что Украина «должна полностью избавиться от СНГ». Вот тут мы уж точно не заплачем. СНГ давно влачит жалкое существование. Формула, что это инструмент цивилизованного развода, силы своей не утратила.

На территории СНГ созданы и функционируют куда более устойчивые и жизнеспособные объединения. Украина в них не участвует. Тем хуже для Киева Связи, оставшиеся с советских времён, никто не отменял. Мы, правда, всё больше комплектующих, которые получали с Украины, теперь делаем сами. И вполне неплохо делаем. Это, конечно, лишнее время и лишние расходы, но не мы это затеяли.

На Украине иногда побеждает трезвомыслие, как в случае с Договором о дружбе с Россией. Но чаще там всё-таки действуют по принципу: назло тёще себе глаз выбью — пусть у неё будет зять кривой.