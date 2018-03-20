Украинский бизнесмен: Разговаривал с зарубежными инвесторами и чувствовал себя идиотом

Об этом он написал в Facebook.

«Давайте начистоту. Наши доблестные м… а (правоохранители ред.) убивают нашу отрасль», — подчеркнул он.

Он рассказал о своей рабочей поездке по маршруту Париж-Цюрих-Цуг-Вадуц-Санкт Галлен— Амстердам . Поездка длилась три дня. Во время нее Довгополый провел 22 встречи, каждая из которых была с инвесторами. При этом трое из них вложились в украинские проекты.

«Ниже небольшая статистика хода встреч: — обсуждение ситуации в стране и особенно с «Новой почтой» — в среднем 25% от встреч. В тот момент, что я мог им [рекламировать] наши проекты я пытался рассказывать, что инвестировать можно. Выглядел идиотом; — три из трёх инвесторов которые вкладывались в украинские стартапы/ICO задали мне прямой вопрос: сколько должно быть людей в компании, чтобы [правоохранители] начали отжимать компанию. В какой момент переносить все в Прибалтику, Польшу или Чехию , могу ли я дать личную гарантию, что [правоохранители] не придут в компании, которые будут ими профинансированы. Из 22 встреч, на семи спросили не хочу ли я переехать из Украины . На одной из встреч два человека предложили профинансировать лично мой переезд в Швейцарию с семьёй. Они не понимают, почему, если я работаю с Восточной Европой, а никто в Украину вкладываться не будет, то зачем нести такие риски, как война, коррупция «fucking crazy cops», — рассказал Довгополый.

В общем, он выразил «благодарность» правоохранителям, который испортили три сделки и благодаря которым с десяток инвесторов, которые смотрели на украинские компании, не решились вкладывать в украинский бизнес.

«Чтобы вы понимали интерес к нашим стартапам:… швейцарцы встречались со мной в воскресенье. Святой день отдыха у прямоугольных. А им интересно. И все ушли разочарованными, узнав от меня, что ситуация на самом деле такая, как это выглядит. И поверьте, они в курсе новостей. 20 из 22 показали, что они очень в курсе», — подчеркнул Довгополый.

Ранее представители Генеральной прокуратуры Украины пришли с обысками в офисы частного украинского грузоперевозчика «Новая почта», о чем сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

«Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране», — написал он.