В Верховной Раде покажут шок-видео с участием Савченко 

Похоже, что роль террористки, замыслившей госпереворот, которую для Надежды Савченко придумал украинский генпрокурор, понравилась и самой бывшей летчице. Теперь она «кошмарит» своих коллег-депутатов видеороликами, отмечает "ТВ Центр".
Многие, действительно, перепугались. Тем более, что в Верховной Раде сами депутаты уже и перекрывали входы в сессионный зал и жгли дымовые шашки. Что касается якобы готовящегося теракта с применением гранат, минометов и автоматического оружия, то в управлении Госохраны Украины не могут внятно сказать — проносила Надежда Савченко взрывчатку в здание парламента или нет, поскольку личный досмотр народных избранников запрещен. Такое положение дел в руководстве страны считают недопустимым, и теперь депутатов планируют пускать на работу только через рамки металлодетекторов.
"То, что мы видели на акциях протеста Курченко-Саакашвили, Савченко-Рубан — яркое проявление тех диверсионных групп с украинским контекстом, через наших депутатов, псевдоактивистов и патриотов. Мы не знаем серых «лошадок», которые есть в парламенте. Поэтому наша фракция будет поддерживать законопроект о разрешении на досмотр вещей депутатов при входе в парламент", — заявила народный депутат, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.
А чтобы у других депутатов не осталось сомнений в необходимости личного досмотра, Луценко пообещала показать в Верховной Раде «шокирующее видео» с участием Надежды Савченко. Планируется, что после просмотра депутаты рассмотрят вопросы о снятии неприкосновенности с героя Украины, арест и ее дальнейшее привлечение к уголовной ответственности. За все три пункта пообещала голосовать даже Юлия Тимошенко, которая два года назад больше всех ратовала за освобождение из российской тюрьмы бывшей летчицы.
"Я не думаю, что Украина сегодня настолько слаба, чтобы один человек — Надежда Савченко смогла совершить госпереворот. Я считаю, что это истерия, которая прикрывает реальное положение дел на Украине с коррупцией и разграблением страны. Но наша партия всегда была против неприкосновенности президента, депутатов и судей. Поэтому мы будем голосовать за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко", — заявила она.
Непросто у украинской власти складываются отношения и с ближайшими соседями. В Венгрии возмущены планами Киева восстановить военную часть в Закарпатском городе Берегово. В Будапеште эти действия считают направленными против венгерской общины, которая уже подвергалась атакам со стороны украинских националистов.
В МИД Венгрии по прежнему требуют пересмотра украинского закона «Об образовании» и обещают блокировать все важные для Киева встречи на уровне ЕС и НАТО. Главе украинской дипломатии Климкину приходится оправдываться и перед центральной Европой. В интервью немецкому в изданию Bild он заявил, что Евросоюз должен ввести санкции против Герхарда Шрёдера, поскольку считает его «главным лоббистом Путина». Через несколько часов министр одумался и написал на своей странице в сети, что ничего подобного не говорил.
Александр Огородников, Олег Гаврилов. «ТВ Центр».