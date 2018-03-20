В Верховной Раде покажут шок-видео с участием Савченко

Многие, действительно, перепугались. Тем более, что в Верховной Раде сами депутаты уже и перекрывали входы в сессионный зал и жгли дымовые шашки. Что касается якобы готовящегося теракта с применением гранат, минометов и автоматического оружия, то в управлении Госохраны Украины не могут внятно сказать — проносила Надежда Савченко взрывчатку в здание парламента или нет, поскольку личный досмотр народных избранников запрещен. Такое положение дел в руководстве страны считают недопустимым, и теперь депутатов планируют пускать на работу только через рамки металлодетекторов.

"То, что мы видели на акциях протеста Курченко-Саакашвили, Савченко-Рубан — яркое проявление тех диверсионных групп с украинским контекстом, через наших депутатов, псевдоактивистов и патриотов. Мы не знаем серых «лошадок», которые есть в парламенте. Поэтому наша фракция будет поддерживать законопроект о разрешении на досмотр вещей депутатов при входе в парламент", — заявила народный депутат, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко

А чтобы у других депутатов не осталось сомнений в необходимости личного досмотра, Луценко пообещала показать в Верховной Раде «шокирующее видео» с участием Надежды Савченко. Планируется, что после просмотра депутаты рассмотрят вопросы о снятии неприкосновенности с героя Украины, арест и ее дальнейшее привлечение к уголовной ответственности. За все три пункта пообещала голосовать даже Юлия Тимошенко , которая два года назад больше всех ратовала за освобождение из российской тюрьмы бывшей летчицы.

"Я не думаю, что Украина сегодня настолько слаба, чтобы один человек — Надежда Савченко смогла совершить госпереворот. Я считаю, что это истерия, которая прикрывает реальное положение дел на Украине с коррупцией и разграблением страны. Но наша партия всегда была против неприкосновенности президента, депутатов и судей. Поэтому мы будем голосовать за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко", — заявила она.

Непросто у украинской власти складываются отношения и с ближайшими соседями. В Венгрии возмущены планами Киева восстановить военную часть в Закарпатском городе Берегово . В Будапеште эти действия считают направленными против венгерской общины, которая уже подвергалась атакам со стороны украинских националистов.