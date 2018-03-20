Глава МИД Венгрии пригрозил заблокировать участие Порошенко в летнем саммите НАТО

"У Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева, — приводит его слова пресс-служба венгерского правительства. — Соответственно Венгрия не поддержит проведение в апреле этого года очередной встречи ЕС Украина на уровне министров обороны и летнего саммита НАТО — Украина летом. Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина выполнит указанные условия и будет следовать своим международным обязательствам".

Эта позиция, как отмечается в сообщении, была озвучена министром во время визита в Брюссель , где проходила встреча министров иностранных дел ЕС.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к 2023 году не будет введен в действие ни в какой форме, и в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализует то, что согласовано на этих переговорах", — настаивает Сийярто.

Особо министр отметил неприемлемость дискриминационного положения закона «Об образовании», согласно которому обязательная численность национальной общины поднимается с 10 до 33 процентов от общего числа населения как условие возможности пользоваться родным языком.

"Тот факт, что Украина занимает важное геополитическое положение не освобождает ее от обязанности соблюдать международное право и ее обязательства защищать проживающие на ее территории национальные меньшинства", — заявил Петер Сийярто. Украина, по его мнению, должна предоставить официальные гарантии по выполнению всех этих требований, так как, несмотря на все ее словесные обещания, можно видеть, что ситуация постоянно развивается в противоположенном направлении.

Закон об образовании

Болгария, Греция, В конце сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», который, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на украинском языке. До 2020 года языки нацменьшинств будут преподаваться до пятого класса, после этого весь процесс обучения с 1 класса переходит полностью на украинский язык. Закон «Об образовании» раскритиковали Польша Румыния , Венгрия, Молдавия Россия . Парламентская ассамблея Совета Европы 12 октября признала, что закон является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.

8 декабря Венецианская комиссия Совета Европы также раскритиковала положения языковой статьи этого закона, рекомендовав Киеву внести в нее поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств. В частности, консультативный орган предлагал детализировать эту норму и отложить срок ее вступления в силу.