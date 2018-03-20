«Титушек» выпускают, людей пытают, журналистов бьют. Главные тезисы доклада ООН по Украине — «Страна»

Таковы основные тезисы нового доклада ООН по правам человека в Украине . Он охватывает период с 16 ноября прошлого и по 15 февраля нынешнего года.

Есть вопросы и к «другой стороне». В «ЛДНР» продолжаются незаконные аресты и гонения на сектантов, а в Крыму резко упало изучение украинского языка. Правда, при этом выросло изучение крымскотатарского.

Кто виноват в обстрелах на Донбассе

Основную долю жертв спровоцировали обстрелы из разных видов артиллерии. За отчетный период от них пострадало 47 человек. Это на 66% больше, чем за лето и осень.

Большинство из них — 35 — получили ранения или погибли (два человека) на неподконтрольной территории. ООН возлагает вину за это на украинскую армию. Сепаратистов же доклад обвиняет в гибели одного и ранении 11 человек на территории, подконтрольной властям Украины.

В докладе описывается обстрел Новолуганского, который осуществили сепаратисты. В ООН отмечают, что ВСУ разместили свои казармы вблизи от школы и детсада, куда угодили снаряды противника.

Помимо обстрелов зафиксированы грабежи домовладений на линии разграничения со стороны ВСУ, говорится в докладе.

Пытки и похищения в Украине

Из 66 зафиксированных случаев за большую часть — 38 — несет ответственность правительство Украины , 28 — на совести «республик».

Впрочем, делают ремарку в ООН, доступ на неподконтрольные территории у них ограничен, поэтому таких случаев там может быть больше.

Представители миссии пообщались с людьми, которых обменяли в декабре 2017 года. Все они до обмена содержались под стражей в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам, жестокому обращению, сексуальному насилию, угрозам насилия. Также им не гарантировался справедливый суд.

Причем в 2017 году снова усилилась тенденция 2014-2015 годов к похищениям людей и выбиванию из них признательных показаний на территории, подконтрольной Украине.

Одна жертва сказала о своих похитителях: «Я думал, что это бандиты — вся ситуация выглядела именно так».

Жертвы сообщали, что им завязывали глаза или натягивали на голову мешок, надевали наручники и отвозили в незнакомое место (здание, подвал, гараж), где били, угрожали изнасилованием, имитировали казнь или насиловали, заставляя при этом признаться в сотрудничестве с ФСБ или сепаратистами.

Пытали также током, душили противогазом, выворачивали суставы. Это продолжалось от нескольких часов до нескольких дней или недель, в течение которых жертвы находились с завязанными глазами — или же закрывали свои лица те, кто пытал.

Основной «поток» незаконно задержанных обеспечивали добровольческие батальоны.

Затем уже «признавшуюся» жертву или переводили сразу в СБУ , или «отпускали» на улицу, где ее немедленно арестовывала та же СБУ. Теперь задержание регистрировалось, уведомлялись родственники, а задержанному сообщали о подозрении.

В официальном СИЗО медики закрывали глаза на следы травм и ударов, говорят в ООН.

Истязаниям больше подвергались захваченные в плен члены отрядов сепаратистов. Как минимум 25 человек таких арестантов сидят без доступа к адвокату.

Незаконные аресты в «ЛДНР»

На неподконтрольных территориях лишение свободы поставлено на поток и не регламентировано никакими международными нормами, говорят в ООН.

С лета 2017 года — семь новых случаев таких задержаний и «посадок». Жертвы в основном были задержаны «Министерством государственной безопасности» или «УБОП» на блокпостах, дома или на работе. Часто после этого к задержанным приходили с обыском.

15 января 2018 года «МГБ ДНР» признало, что в 2017 году по подозрению в шпионаже и госизмене задержало 246 человек, 148 из которых жили на территории, контролируемой вооруженными группами. Данных по «ЛНР» нет.

В ООН описали, как проходит задержание в «ДНР». Оно начиналось с «административного ареста» на 30 суток, в течение которого арестованные пребывали без связи с внешним миром.

Потом обычно предоставлялся доступ к адвокату, повышалась вероятность свидания с родственниками. Однако «прокурор» часто выдавал приказ с новыми основаниями для содержания под стражей.

В «ЛНР» все намного жестче. 2 февраля 2018 года «Народный совет» внес изменения в «Закон о военном положении», включив в него понятие «превентивный арест» на срок до 60 дней. Такой «арест» может применяться на основании личного решения топ-силовиков.

Как говорится в докладе, в «ЛДНР» продолжали нарушать свободу религии и убеждений. 2 февраля в Луганске запретили все религиозные группы, не связанные с традиционными религиями — например, «Свидетелей Иеговы»

88 детей без света и воды

Проблема с переселенцами и соцвыплатами в Украине не решается.

В ООН отметили, что власти Украины не выполняют решения Верховного суда, которое отменяет дискриминационное постановление Кабмина №365 — о запрете выплаты пенсий тем, кто не зарегистрирован как переселенец.

Кстати о переселенцах. Те, кто живет в общежитиях за счет государства, часто находятся в нечеловеческих условиях. ООН приводит случай в Житомирской области, когда в санатории «Тетерев», где массово живут переселенцы, отключили свет за неуплату.

В итоге сто взрослых и 88 детей сутки оставались без электричества, воды и отопления. Людям включили системы жизнеобеспечения только после вмешательства ООН.

Цензура и СМИ Власти не нашли виновных в убийстве Павла Шеремета . В Украине закрывают глаза на постоянные нападения на журналистов со стороны праворадикалов и государственное давление на СМИ.

ООН задокументировала девять случаев нападений или применения силы к журналистам и 10 нападений на отдельных лиц, мирные собрания и общественные мероприятия. Нападали как силовики, так и праворадикалы, которые действовали безнаказанно.

Также в организации удивляются отсутствию прогресса в расследовании дела против сайта «Миротворец», открытому по нарушению неприкосновенности частной жизни.

ООН отмечает, что полиция не смогла установить правонарушителей, хотя информация о руководителях этого сайта общеизвестна. В докладе говорится, что «Миротворец» курирует народный депутат, который занимал должность советника главы МВД (речь об Антоне Геращенко — ред.).

Кроме того, один из государственных банков перестал предоставлять услуги фигурантам «Миротворца» (скорее всего, речь о Приват-банке — ред.).

Крайне правые националистические организации вызывают особую обеспокоенность у чиновников ООН.

«Они ставят под сомнение принцип недискриминации путем пропаганды идеологии, основанной на расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Эти группы также участвуют в нападениях на отдельных лиц на основе их гендерной идентичности и сексуальной ориентации», — говорится в отчете.

Доклад изобилует примерами давления ультраправых и силовиков на журналистов.

Это и нападение на «Радио Свобода» , которое снимало свадьбу сына Луценко, и избиение журналистов в Святошинском суде, когда в полицию попал журналист «Страны» Кирилл Малышев

Вспомнили в ООН и блокаду телеканала NewsOne, которую организовало «Братство» Корчинского, а также избиение корреспондента канала Руслана Коцабы активистом «Правого сектора».

В отчет ООН также попало нападение на офис «Союза православных журналистов» и угрозы С-14 журналистке блогера Анатолия Шария . В отчет также попал захват офиса «Вестей» и многие другие эпизоды, о которых рассказывала «Страна».

Среди других фактов цензуры ООН отмечает запрет ввоза некоторых книг. С 1 января 2017 года Госкомитет телевидения и радиовещания запретил 30 книг, изданных в Российской Федерации — в частности переведенную на русский язык книгу «Сталинград» британского историка Энтони Бивора.

Проблемы с правосудием. Власть оправдывает «титушек»

С правовой точки зрения сомнительным оказался обмен пленными, который произошел в декабре.

В ООН считают, что многих арестованных в Украине заставили оговорить себя, чтобы их могли отпустить по обмену. «Даже если уголовные дела были плохо обоснованы, что по сути лишало их доступа к правосудию», — заявлено в докладе.

Кроме того, всех отпущенных на свободу могут опять посадить по тем же обвинениям, опасаются в ООН:

«Лица, которые были освобождены, но судебный процесс над которыми не был закончен или дела которых не были закрыты, могут подвергаться опасности повторного ареста в случае возвращения на территорию, контролируемую правительством — или осуждения по результатам заочного судебного разбирательства».

Также в ООН считают, что власть Украины уводит из-под удара «титушек». «Мы обеспокоены специальным отношением, которое, кажется, обеспечено „титушкам“, в результате чего жертвам их преступлений отказывается в правосудии», — говорится в докладе, упоминая дело убийцы Юрия Крысина и его подельников.

По «делу 2 мая» продолжается предвзятое отношение к подозреваемым: «Следствие и судебные процессы… носили односторонний характер, что отрицательно сказывается на правах жертв и обвиняемых. Двое оправданных ответчиков (члены групп сторонников федерализации), были сразу же повторно арестованы 18 сентября 2017 года».

В докладе говорится, что подозреваемым не дают видеться с адвокатами.

Также не расследуются факты давления на судей, которые ведут дела о массовых беспорядках, спровоцированными проукраинскими активистами в Одессе — хотя свидетели уже опознали возможных виновников.

Украинский в Крыму исчезает

На полуострове по-прежнему ведется принудительный призыв в российскую армию. В ООН считают это нарушением прав человека.

Вторая претензия — это уменьшение доли учащихся на украинском языке. Их количество упало на 97%.

Впрочем, в докладе не указано, виной тому политика властей или же сознательный выбор школьников и студентов. Кроме того, резко (примерно на 50 процентов) уменьшилось количество детей, которые изучают украинский язык как внешкольный предмет.

А вот показатели обучения на крымско-татарском языке выросли до уровня 2013 года, фиксируется в докладе. На нем получают образование около 5600 учащихся (3% школьников). Еще 21 600 детей учат крымскотатарский в рамках внешкольных мероприятий, а это рост по сравнению в прошлыми годами.

При этом в докладе отмечается, что 28 декабря российские власти разослали муниципалитетам через Министерство образования , науки и молодежи аннексированного Крыма «Дорожную карту по выбору языка обучения».

«Этот документ устанавливает механизм, который позволяет родителям требовать, чтобы их дети получали образование на родном языке. В частности, руководство школ должно информировать родителей об их праве выбирать язык обучения, о возможностях обучения на других языках, кроме русского, и о наличии соответствующих педагогов. УВКПЧ приветствует этот шаг, потенциально способный расширить доступ к образованию на родном языке, при условии эффективной реализации этого документа в общеобразовательных школах», — отмечается в докладе.

В числе нарушений прав человека со стороны российской власти в аннексированном Крыму в докладе отмечается призыв в Вооруженные силы РФ. При этом отмечается также и два первых приговора суда за уклонение от призыва.

Кроме того ООН констатирует, что 78 крымских татар и двое мужчин мусульман были оштрафованы207 за проведение одиночных пикетов 14 октября 2017 года в знак протеста против ареста других крымских татар якобы за членство в террористических или экстремистских организациях.

«УВКПЧ отмечает, что в вышеупомянутых решениях отсутствуют доказательства того, что публичные акции в форме одиночных пикетов могли повредить интересам национальной безопасности, общественной безопасности или общественного порядка, что является единственным разрешенным основанием для ограничения осуществления права на мирные собрания в соответствии с международным правом в области прав человека», — говорится в докладе.

В ООН отмечают, что и Украина дискриминирует крымчан. На материковой части страны идет тенденция к ограничению доступа лиц из Крыма к некоторым государственным услугам. От них на каждом шагу требуют справку переселенца — как и жителей Донбасса. Без этого им даже не дают открывать счета в банках.

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